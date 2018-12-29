Ağabeyini öldürüp gömdüğü iddiası

Konya'da kardeşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kişinin cesedi gömülmüş halde bulundu.
Karaman'da yaşayan Mustafa P. (26), 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp ağabeyi Duran P'yi (33) öldürdüğünü ve Konya'nın Karapınar ilçesindeki evinin tuvaletine gömdüğünü söyledi.
İhbar üzerine harekete geçen Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslik Mahallesi'nde Duran P'ye ait evde cesedi buldu.
Ceset, incelemeler sonrası otopsi için morga kaldırıldı.
Mustafa P. gözaltına alındı.
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