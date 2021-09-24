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  4. Ağabeyinin ardından ünlü sunucu Cuomo hakkında da cinsel taciz iddiası

Ağabeyinin ardından ünlü sunucu Cuomo hakkında da cinsel taciz iddiası

24.09.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de, CNN’de haber sunucusu Chris Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasında bulunuldu. Cuomo’nun ağabeyi eski New York Valisi Andrew Cuomo da hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Ağabeyinin ardından ünlü sunucu Cuomo hakkında da cinsel taciz iddiası

ABC’deki eski patronu Shelley Ross, New York Times’ta, Chris Cuomo’nun CNN’e geçişi nedeniyle verilen veda partisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu yazdı.

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TACİZDE BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİ

Ross, eşinin gözü önünde Chris Cuomo’nun kendisine "Artık benim patronum değilsin." diyerek tacizde bulunduğunu iddia etti.

Söz konusu yazıda, ayrıca Cuomo’nun daha sonra davranışından dolayı Ross’tan ve eşinden özür dilediği e-postanın ekran görüntüsü yayınlandı.

AĞABEYİ DE SUÇLAMALAR NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ

Cuomo’nun büyük kardeşi eski New York Valisi Andrew Cuomo da şubat ayında başlayan hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle 10 Ağustos’ta görevinden istifa etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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