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Ağaca tırmanıp tabur komutanlığını gözetleyen terörist: Köpekten kaçıyordum

25.02.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Ağaca tırmanıp tabur komutanlığını gözetleyen terörist: Köpekten kaçıyordum

İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan kişi, DEAŞ'lı terörist çıktı. Yakalanan teröristin ifadesinde, "Köpekten kaçıyordum" dediği öğrenildi.

20 Şubat'ta saat 02.10 sıralarında Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var" ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, şüpheli Muhammed Yahya E. yakalayarak gözaltına aldı. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Türk vatandaşı Muhammed Yahya E. salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SAVUNMASINDA KÖPEKTEN KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

Ağaca çıkıp çevreyi gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıyan Muhammed Yahya E.'nin ifadesinde "köpekten kaçıyordum" dediği öğrenildi. Muhammed Yahya E.'nin, 15 gün önce Antalya'dan İstanbul'a geldiği belirtildi. Zanlının, polis ekiplerine gözaltı işlemi sırasında "Siz kafirsiniz" diye bağırdığı kaydedildi. Örgüt bağlantısını kabul etmeyen zanlının yanındaki valizde ise kıyafetlerinin olduğu öğrenildi.

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DHA

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İstanbul DEAŞ

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