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Ağaçları yerinden söktü! Bursa’da korkutan kaza

28.07.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da korkutan bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarında bulunan bariyerlere ve ağaçlara çarpıp yan yatarak sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin ise kazayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.

Ağaçları yerinden söktü! Bursa’da korkutan kaza

Saat 06:00 sıralarında Merkez Osmangazi İlçesi Mudanya Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Bursa Mudanya Yolu istikametine seyir halinde olan Orhan Tosun (40) yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yol kenarında bulunan bariyerlere ve ağaçlara çarpan kamyonet yan yatarak sürüklendi.

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İKİ KİŞİ YARALANDI

Kamyonette bulunan Orhan Tosun (40) ve Ali Bolat (44) yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yarılılar ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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