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Ağır hasarlı binalar tek tek yıkılıyor 'Halen depremi yaşıyormuşuz gibi etkide kalıyoruz'

02.10.2023 13:04 | Son Güncelleme:
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6 Şubat depreminde en çok hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman’da ağır hasarlı binaların yıkımı tek tek gerçekleşiyor.

Ağır hasarlı binalar tek tek yıkılıyor 'Halen depremi yaşıyormuşuz gibi etkide kalıyoruz'

Meydana gelen 6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalmıştı. Yine depremden dolayı 20 bin 201 bina ise ağır hasar almıştı. Ağır hasarlı binaların bir an önce yıkılması ve enkazlarının kaldırılmasına yönelik ilgili kurumlar tarafından çalışmalar başlatılmıştı.

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Ağır hasarlı binaların yıkımında görevli iş makineleri kentte yıkım kararı alınan binalarda tek tek çalışmalar yaparak yıkımı gerçekleştiriyor. Yıkım anlarının da kameralara yansıdığı Adıyaman’da, vatandaşlar ağır hasarlı binaların yıkımının bir an önce tamamlanmasını bekliyor.

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"YIKIMLAR YAPILDIĞI İÇİN HALEN DEPREMİ YAŞIYORMUŞUZ GİBİ ETKİDE KALIYORUZ"

Adıyaman’ın bir an önce ayağa kaldırılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, “Binalarımız ağır hasar aldı ve tek tek yıkılıyor. Şu anda o yıkımlara bakıyoruz. Allah yardımcımız olsun gerçekten çok zor bir süreçte yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu süreç, bu yıkımlar biterse bizler de biraz rahatlayıp nefes alacağız. En azından psikolojik olarak bu durumu da atlatmış oluruz. Yıkımlar yapıldığı için halen depremi yaşıyormuşuz gibi etkide kalıyoruz” diye konuştu. (İHA)

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Adıyaman bina

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