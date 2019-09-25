Ağıralioğlu: İYİ Parti, vermiş olduğu demokrasi ve doğruluk mücadelesiyle dimdik ayaktadır

'İYİ Parti, verdiği demokrasi mücadelesiyle dimdik ayakta'

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti, alternatifsiz kalmış Türk siyasetine nefes ve çaresiz kalmış milletimize ümit olmak gayesiyle, bin bir zorlukla kuruldu. Partimiz, bugün de vermiş olduğu demokrasi ve doğruluk mücadelesiyle dimdik ayaktadır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Genel Merkez'inde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. CHP'ye, kurucusu oldukları devletin hangi zorluklarla kurulduğunu zaman zaman hatırlattıklarını söyleyen Aliağıralioğlu, "Zaten Cumhuriyet'i kuran parti olma hüviyeti ile CHP, hangi zorluklarla hangi yokluklarla bu devleti kurduğumuzu en çok bilen partidir, CHP'nin grup başkanvekillerini mecliste PKK'ya lanet ederken defalarca gördük bu hak teslimidir. Yani CHP kürsü kullanma imkanını tartışmalarla mecburen buluşturduğu zeminlerde PKK'yı bütün açık yürekliliği ile lanetlemiş bir partidir. Bu cümleleri kurmak hem CHP'ye hem Kılıçdaroğlu'nun konumuna çok yakışır. Devletin birliğine kast etmiş teröristlere terbiye edici dehşetli bir cümle kurmak Kılıçdaroğlu’na çok yakışır’" diye konuştu.