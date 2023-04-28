Ağız gargarasını saçınıza dökerek mucizelere tanık olun! Bilinmeyen güzellik sırrı

Saçın kırılmasını önlemek ve kepek sorununa çözüm bulmak için farklı ürünler kullanılıyor. Bu ürünlere fazla para vermek istemeyenler evde bulunan malzemelere yöneliyor. Bir influencer saçın yıpranmasını önlemek ve saçtaki kepekleri geçirmek için kullandığı şaşırtan güzellik tüyosunu paylaştı.

SAÇTAKİ KEPEĞİ GEÇİRMEK VE HACİM KAZANDIRMAK İÇİN

Malzemeler

Seçtiğiniz herhangi bir ağız gargarası

Su

Sprey şişesi

Yapılışı

Bir sprey şişesinin yarısını gargara, yarısını su ile doldurun ve iyice çalkalayın.

Saçınızı yıkayıp yumuşattıktan sonra, hala nemliyken karışımı doğrudan saç derinize püskürtün.

Karışımı birkaç dakika saç derinize bırakın, ardından suyla yıkayın. Dhukai, videosunda " Saç deriniz karıncalanacak, serinleyecek, tazelenecek ve kepeksiz olacak" diyor.





