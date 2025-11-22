KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Ağız kokusuna son: Sarımsak gargarası denedin mi?

Birleşik Arap Emirlikleri’nden araştırmacılar, sarımsak özünün ağız sağlığında kullanılan kimyasal gargaralar kadar etkili olabileceğini açıkladı. Hem doğal hem antimikrobiyal özellikleriyle öne çıkan sarımsak, tükürükteki bakterileri azaltarak ağız kokusunu gidermede yeni bir alternatif olarak gündeme geldi. İşte araştırmanın detayları…

Ağız kokusuna son: Sarımsak gargarası denedin mi?
Sedef Karatay

Sarımsak, yemeklere lezzet katması ve mitlere göre vampirleri uzak tutması ile biliniyordu. Artık kötü nefese karşı çözüm olarak da gündemde. Bir araştırmaya göre sarımsak özü gargarası, ağız sağlığında kullanılan standart antiseptik gargaralar kadar etkili.

Ağız kokusuna son: Sarımsak gargarası denedin mi? 1

SARIMSAK GARGARASI MI, YOKSA KİMYASAL MI?

Birleşik Arap Emirlikleri, Sharjah Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden bilim insanları, sarımsak özünün ağız sağlığında yaygın olarak kullanılan klorheksidin (CHX) ile karşılaştırıldığını açıkladı.

CHX, ağız gargarasında “altın standart” olarak bilinen antiseptik bir madde. Ancak tat değişikliği, ağızda uyuşma, yanma hissi ve diş ile dilde lekelenme gibi yan etkileri bulunuyor.

Aşırı kullanım ayrıca mikrobiyal direnç gelişimine yol açabiliyor, bu da ağızda bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmaların çoğalmasına, dolayısıyla kötü nefese ve enfeksiyonlara sebep olabilir.

SARIMSAĞIN ANTİMİKROBİYAL GÜCÜ

Bilim insanları, sarımsağın yüzyıllardır şifa amaçlı kullanıldığını ve antimikrobiyal özelliklerinin son yıllarda daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. Araştırmacılar, sarımsak özündeki "allicin" gibi bileşiklerin bakterilere, mantarlara ve virüslere karşı etkili olduğunu vurguladı.

Önceki çalışmaları inceleyen araştırmacılar, sarımsak özünün CHX ile karşılaştırıldığında hangi ölçüde etkili olduğunu değerlendirdi. Bulgulara göre, %3’lük sarımsak özlü gargaralar, 0.2%’lik CHX gargaraya göre bir haftalık kullanımda tükürükteki bakteri miktarını daha fazla azalttı.

Ağız kokusuna son: Sarımsak gargarası denedin mi? 2

YAN ETKİSİ VAR MI?

Doğal alternatif olmasına rağmen sarımsak gargarasının da bazı dezavantajları bulunuyor. Araştırmaya göre en yaygın yan etkiler 'yanma hissi' ve 'rahatsız edici tat' olarak öne çıkıyor. Ayrıca, sarımsak bazı hastalık oluşturan mikroorganizmalara karşı CHX kadar etkili değil.

Örneğin, bazı bakterilere karşı CHX daha üstün performans sergiliyor. Ancak araştırmacılar, sarımsak özünün çoklu ilaç direncine sahip bakterilere karşı güçlü bir antimikrobiyal etkisi olduğunu belirtiyor.

Ağız kokusuna son: Sarımsak gargarası denedin mi? 3

TERCİH KİŞİSEL

Araştırmacılar, sarımsak özlü gargaraların klinik olarak bakteri sayısını azaltmada etkili olduğunu ve bazı durumlarda CHX yerine kullanılabileceğini vurguladı. Özellikle yüksek konsantrasyonlarda, sarımsak özü ağız hijyeninde güvenli bir alternatif olarak öne çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
22 Kasım Cumartesi: Burçları neler bekliyor?22 Kasım Cumartesi: Burçları neler bekliyor?
Bulaşıcı yeni salgına hazır mısınız?Bulaşıcı yeni salgına hazır mısınız?

Anahtar Kelimeler:
sarımsak ağız kokusu bilimsel araştırma Ağız gargarası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.