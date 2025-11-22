Ağız kokusuna son: Sarımsak gargarası denedin mi?

Sarımsak, yemeklere lezzet katması ve mitlere göre vampirleri uzak tutması ile biliniyordu. Artık kötü nefese karşı çözüm olarak da gündemde. Bir araştırmaya göre sarımsak özü gargarası, ağız sağlığında kullanılan standart antiseptik gargaralar kadar etkili.

SARIMSAK GARGARASI MI, YOKSA KİMYASAL MI?

Birleşik Arap Emirlikleri, Sharjah Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden bilim insanları, sarımsak özünün ağız sağlığında yaygın olarak kullanılan klorheksidin (CHX) ile karşılaştırıldığını açıkladı.

CHX, ağız gargarasında “altın standart” olarak bilinen antiseptik bir madde. Ancak tat değişikliği, ağızda uyuşma, yanma hissi ve diş ile dilde lekelenme gibi yan etkileri bulunuyor.

Aşırı kullanım ayrıca mikrobiyal direnç gelişimine yol açabiliyor, bu da ağızda bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmaların çoğalmasına, dolayısıyla kötü nefese ve enfeksiyonlara sebep olabilir.

SARIMSAĞIN ANTİMİKROBİYAL GÜCÜ

Bilim insanları, sarımsağın yüzyıllardır şifa amaçlı kullanıldığını ve antimikrobiyal özelliklerinin son yıllarda daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. Araştırmacılar, sarımsak özündeki "allicin" gibi bileşiklerin bakterilere, mantarlara ve virüslere karşı etkili olduğunu vurguladı.

Önceki çalışmaları inceleyen araştırmacılar, sarımsak özünün CHX ile karşılaştırıldığında hangi ölçüde etkili olduğunu değerlendirdi. Bulgulara göre, %3’lük sarımsak özlü gargaralar, 0.2%’lik CHX gargaraya göre bir haftalık kullanımda tükürükteki bakteri miktarını daha fazla azalttı.

YAN ETKİSİ VAR MI?

Doğal alternatif olmasına rağmen sarımsak gargarasının da bazı dezavantajları bulunuyor. Araştırmaya göre en yaygın yan etkiler 'yanma hissi' ve 'rahatsız edici tat' olarak öne çıkıyor. Ayrıca, sarımsak bazı hastalık oluşturan mikroorganizmalara karşı CHX kadar etkili değil.

Örneğin, bazı bakterilere karşı CHX daha üstün performans sergiliyor. Ancak araştırmacılar, sarımsak özünün çoklu ilaç direncine sahip bakterilere karşı güçlü bir antimikrobiyal etkisi olduğunu belirtiyor.

TERCİH KİŞİSEL

Araştırmacılar, sarımsak özlü gargaraların klinik olarak bakteri sayısını azaltmada etkili olduğunu ve bazı durumlarda CHX yerine kullanılabileceğini vurguladı. Özellikle yüksek konsantrasyonlarda, sarımsak özü ağız hijyeninde güvenli bir alternatif olarak öne çıktı.