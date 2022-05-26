Ağız kuruluğu yaşayanlar dikkat! Diyabet gibi ciddi bir hastalık habercisi olabilir

İngiltere’deki çalışan Diş Hekimi Azad Eyrumlu, bazı sağlık sebepleri nedeniyle başta ağız kuruluğu olmak üzere, boğaz ağrısı, çiğneme, yutma güçlüğü ya da ağız kokusu yaşanabileceğini açıkladı. Eyrumlu, ağız kuruluğu için kullanılan tıbbi bir terim olan kserostominin, başka bir yerde yaşanan bir hastalığın haberci olabileceğini belirtti.

SÜREKLİ AĞIZ KURULUĞU YAŞAYANLAR DİKKAT!

Eyrumlu, “Vücudumuz inanılmaz derecede karmaşık ve her zaman fark etmesek de farklı parçalar birbiriyle yakından bağlantılı. Bu, ağızda yapışkan bir his, kuruluk veya boğaz ağrısı, çiğneme veya yutma güçlüğü ve hatta ağız kokusu gibi semptomlarla kendini gösterebilir” ifadelerini kullandı ve vatandaşları semptomları fark etmeleri konusunda uyardı.

BAZI HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR!

Ağız kuruluğu, pek çok farklı hastalığın habercisi olabilir. İşte bunlardan belli başlıları:

-HIV gibi otoimmün bozukluklar

-Sjögren sendromu

-Felç

-Diyabet

-Alzheimer hastalığı

Uzman hekimlerden gelen uyarılara göre eğer ağzınızın normalden daha kuru olduğunu düşünüyorsanız ilk olarak su tüketiminizi artırmanız gerekmekte. Fakat daha sık idrara çıkma, bulanık görme ve kilo kaybı semptomların da yaşandığı diyabet gibi durumların mümkün olan en kısa sürede tedaviye ihtiyacı olduğunun da altı çizilmekte.

FELÇ BELİRTİLERİNDEN BİRİ: AĞIZ KURULUĞU

Aynı zamanda felç geçiren bir kişi uzuvlarında uyuşukluk ya da güçsüzlük hissedebilir, kafası karışabilir, konuşmakta ya da net olarak görmekte zorlanabilir ve baş ağrısı da yaşayabilir.

Bütün bu koşullar tükürük bezlerinin işlev bozukluğuna ve yeterli tükürük üretememesine sebep olarak ağız kuruluğuna neden olabilir. Bu sadece rahatsızlık vermekle kalmaz, ağızda yaşanan bazı komplikasyonlara da neden olur.

Tükürük, sindirime yardımcı olan, vücudun besinlerden vitamin ve besin almasına yardımcı olan önemli enzimler barındırmaktadır. Aynı zamanda bakteriler tarafından üretilen asitleri nötralize etmeye ve gıda parçacıklarını temizlemeye yardımcı olmaktadır. Bu sebeple ağız kuruluğu olan bireylerde diş çürümesi, diş eti hastalığı, ağız yaraları, yetersiz beslenme ve ağız köşelerinin kırılması riski daha fazla olmaktadır.



