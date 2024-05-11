Ağızda çıkan aftlar için 3 etkili çözüm! Bir daha asla çıkmayacak

Ağız içinde çıkan aftlar, acı verici olmakla birlikte konuşma, yeme ve içme gibi günlük aktiviteleri zorlaştırabiliyor. Düzenli ağız hijyeni ve önlemlerle, aftlardan kurtulabilirsiniz. İşte detaylar...

AĞIZDA ÇIKAN AFTLARA 3 ETKİLİ TAVSİYE!

İlk yöntem oldukça doğal ve etkili. Bir kulak çubuğunun ucuna elma sirkesi sürün ve aftın üstüne bastırın. Bu uygulama biraz canınızı yakabilir ama bir kaç gün içinde aftın yok olduğunu görebilirsiniz.

İkinci olarak da kullandığınız diş macunun içeriğine dikkat etmelisiniz. Uzmanlara göre aft problemi yaşayan kişilerin kullandıkları diş macununun SLS maddesini içermemesi gerekiyor.

Üçüncü ve son olarak da eğer çok sık aft problemi yaşıyorsanız mutlaka B12 vitamini seviyenizi kontrol ettirmeniz.







