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    4. Ağızda çıkan aftlar için 3 etkili çözüm! Bir daha asla çıkmayacak

    Ağızda çıkan aftlar için 3 etkili çözüm! Bir daha asla çıkmayacak

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    11.05.2024 15:39
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    Ağız içinde çıkan aftlar, oldukça rahatsız edici bir durumdur. Günlük yaşamı da olumsuz etkileyen aft yaraları için doğal çözüm önerileri araştırılıyor. Doğru bakım ve önlemler alındığında, bu tür aftların sıklığı azaltılabilir hatta bir daha çıkmaları engellenebilir. İşte ağızda çıkan aftlar için etkili üç tavsiye...

    Ağız içinde çıkan aftlar, acı verici olmakla birlikte konuşma, yeme ve içme gibi günlük aktiviteleri zorlaştırabiliyor. Düzenli ağız hijyeni ve önlemlerle, aftlardan kurtulabilirsiniz. İşte detaylar...

    AĞIZDA ÇIKAN AFTLARA 3 ETKİLİ TAVSİYE!

    İlk yöntem oldukça doğal ve etkili. Bir kulak çubuğunun ucuna elma sirkesi sürün ve aftın üstüne bastırın. Bu uygulama biraz canınızı yakabilir ama bir kaç gün içinde aftın yok olduğunu görebilirsiniz.

    BEYAZ SİRKE

    İkinci olarak da kullandığınız diş macunun içeriğine dikkat etmelisiniz. Uzmanlara göre aft problemi yaşayan kişilerin kullandıkları diş macununun SLS maddesini içermemesi gerekiyor.

    DİŞ MACUNU

    Üçüncü ve son olarak da eğer çok sık aft problemi yaşıyorsanız mutlaka B12 vitamini seviyenizi kontrol ettirmeniz.

    Vitrin


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