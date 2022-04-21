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  4. 'Ağlayan gelin' olarak biliniyor! Koparana 109 bin 593 lira ceza

'Ağlayan gelin' olarak biliniyor! Koparana 109 bin 593 lira ceza

21.04.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, baharın gelişini simgeleyen ve halk arasında ‘Ağlayan Gelin’ olarak bilinen ters laleleri koparana 109 bin 593 lira para cezası uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada dağlarda ve bahçelerde 20 gün boyunca yaşayabilen ters laleler çiçek açtığı ve yöre halkının bu konuda dikkatli olması gerektiği belirtildi.

'Ağlayan gelin' olarak biliniyor! Koparana 109 bin 593 lira ceza

Yılın sadece 20 günü yaşayan ters lale, çiçek açtıktan sonra kuruyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişen çiçek türü ise nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı koparanlara ceza geliyor.

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109 BİN 593 LİRA CEZA

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 109 bin 593 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

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"20 GÜN BOYUNCA YAŞAYABİLEN TERS LALELER ÇİÇEK AÇTI"

Açıklamada, “Havaların ısınmasıyla beraber dağlarda ve bahçelerde 20 gün boyunca yaşayabilen ters laleler çiçek açtı. Yöre halkı, bu konuda çok dikkat etmelidir. Ters lale bu bölgenin değeridir. Her endemik bitki kendi bölgesinde değerlidir. Biz de bu değerimize sahip çıkmalıyız” denildi. (İHA)

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Ceza Siirt
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