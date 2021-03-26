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  4. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Danzikyan: Avukatlar kararı Yargıtay’a götüreceklerini söyledi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Danzikyan: Avukatlar kararı Yargıtay’a götüreceklerini söyledi

26.03.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, karara bağlanan Hrant Dink davasıyla ilgili, “Avukatlar kararı istinaf, Yargıtay ve daha ileri aşamalara götürme niyetinde olduklarını söylediler. Önümüzde böyle bir süreç olacaktır” dedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Danzikyan: Avukatlar kararı Yargıtay’a götüreceklerini söyledi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

"HRANT DİNK CİNAYETİNDEKİ SİS PERDESİ ARALANMADI"

Davayla ilgili açıklamalarda bulunan Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, “Kamu görevlilerinin yargılandığı bir davaydı bu, 2016 yılında iddianame hazırlanmıştı. Dolayısı ile 5 yıl kadar sürmüş oldu. Dava iddianame yazıldığı zamandan itibaren gerek Hrant Dink ailesi avukatları gerek Hrant’ın arkadaşları gerekse de biz bu davanın kapsamının dar tutulduğunu söylemiştik. Bugünkü bu kararda bir kez daha gördük. Evet birilerine birtakım cezalar verildi kimine ağır kimine daha hafif ama Hrant Dink nasıl öldürüldü, ne şekilde öldürüldü, kim vur dedi sorusunun cevabını biz bu mahkemeden anlayamadık. Hala Dink cinayetindeki sis perdesi aralanmış değil, hala o kalın perde aralanmış değil” dedi.

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“Bu karar adalet bekleyenleri tatmin eden bir karar olmadı” diyen Danzikyan, “Bunu tabii avukatlara sormak daha iyi olur ama avukatlar mahkemeden hemen sonra yaptığı açıklamada bunu istinaf, Yargıtay ve daha ileri aşamalara götürme niyetinde olduklarını söylediler. Önümüzde böyle bir süreç olacaktır” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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