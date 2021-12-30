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  4. Ağrı buz kesti, Belediye Başkanı Savcı Sayan deney yapmaya kalktı! "Şu anda saat 23.55...''

Ağrı buz kesti, Belediye Başkanı Savcı Sayan deney yapmaya kalktı! "Şu anda saat 23.55...''

30.12.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisine giren Ağrı'da deney yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye düştüğü kent merkezinde sıcak suyu havaya atarak soğuğun etkisini gösterdi. Sayan, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sayan paylaşımında, ''Şu anda saat 23.55. Havaya sıcak su atacağım, görüntüyü sizinle paylaşacağım'' dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye düştüğü kent merkezinde sıcak suyu havaya atarak soğuğun etkisini gösterdi.

Kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisine giren Ağrı'da deney yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, saatler 23.55'i gösterdiğinde, elinde tuttuğu bir maşrapa suyu havaya fırlattı.

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SICAK SU BUZA DÖNDÜ

Su, soğuğun etkisiyle kristal buza dönüştü. Sayan'ın deneyini, çevredekiler de cep telefonlarıyla kaydetti. Başkan Savcı Sayan, Ağrı'daki soğuk deneyini, "Şu anda saat 23.55, Ağrı'da havanın ne kadar soğuk olduğunu göstermek istiyorum. Havaya sıcak su atacağım, görüntüyü sizinle paylaşacağım" sözleriyle sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

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AĞRI BUZ KESTİ

Bu arada meteorolojiden alınan verilere göre dün gece Ağrı ve ilçelerinde en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu: Ağrı merkez: -24, Diyadin -14.2, Doğubayazıt -9.5, Eleşkirt -23.0, Taşlıçay -23.1, Tutak -19.7

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ağrı
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