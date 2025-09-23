KADIN

Ağrı kesici sonu oldu! Tatile çıktı, başı ağrıdığı için içtiği ilaç kabusu yaşattı...

Nevşehir’de başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çiğdem Sevinç

Edinilen bilgiye göre, dün erkek arkadaşıyla birlikte motosikletle Mersin’den tatil için Nevşehir’e gelen Özlem Y. (46), bugün başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içti.

KISA SÜREDE FENALAŞTI

İlaç içtikten kısa bir süre sonra Özlem Y.’nin fenalaştığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, Özlem Y.’yi ilk müdahale sonrası Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü.

OTOPSİ YAPILACAK

Hastanede kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özlem Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

(İHA)

