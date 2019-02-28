HABER

Ağrı ve Horasan’da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 10:28 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu’daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzurum’un Horasan ilçesinde okullar tatil edildi.

Ağrı ve Horasan’da eğitime kar engeli

Doğu Anadolu’daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzurum’un Horasan ilçesinde okullar tatil edildi. Ağrı’da kapanan yolların açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kentin Hamur, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.
Yoğun kar yağışı dolayısıyla Erzurum’un Horasan ilçesindeki ve kent genelinde taşımalı eğitim yapılan okullar da bugün tatil edildi.
Öte yandan Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri Ağrı-Erzurum karayolunda yol açma ve genişletme çalışması başlattı. Ekipler, yolların açık kalabilmesi için 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını belirtti.

Ağrı ve Horasan’da eğitime kar engeli

Ağrı ve Horasan’da eğitime kar engeli

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyorBolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor
Elazığ’da 138 köy yolu ulaşıma kapandıElazığ’da 138 köy yolu ulaşıma kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

Günlük burç yorumları 28 Şubat Perşembe (Şubat ayı burç yorumları)

Burcunuz bugün ne diyor?

Kedi, sahibini yangından kurtardı

Kedi, sahibini yangından kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.