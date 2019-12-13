Ağrı'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiği nefes kesen operasyonun detayları ortaya çıktı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde geçen hafta güvenlik güçlerince düzenlenen ve 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun nefes kesen ayrıntıları ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesinin önüne geçmek, teröristleri yakalamak, teslim olmayanları ise etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarını sürdürüyor.

Bu çerçevede özel harekat timlerince Tutak ilçesi Soğukpınar köyünde, 6 Aralık'ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin soruşturma da sürüyor.

Söz konusu operasyonda 4 teröristin adeta nefes kesen çatışmayla etkisiz hale getirildikleri öğrenildi.

Operasyon anında karla kaplı sokaklarda teröristlerin saklandığı binaya yaklaşan özel harekat timlerine teröristlerce ateş açıldığı ve ilk ateşte bir askerin yaralandığı belirtildi.

Diğer güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle yaşanan yoğun çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Operasyonda yaralanan 5 askerden birinin yaralı olmasına rağmen "Bir şeyim yok." diyerek arkadaşlarına destek olmak amacıyla operasyona devam etmek istediği ancak komutanlarının ısrarıyla gönderildiği hastanede vücudunda kurşun yarası olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.