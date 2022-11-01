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Ağrı'da gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi

01.11.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir iş yeri ve şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi.

Ağrı'da gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Patnos içesinde bir iş yerinde ekiplerce yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 21 akıllı cep telefonu ile 78 tabanca fişeği ele geçirdi.

Ekiplerce aynı ilçede 14 Nisan Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada ise gümrük kaçağı 9 cep telefonu ele geçirildi.

İş yeri sahibi ve diğer 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

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