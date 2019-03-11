Ağrı'da hava ulaşımına sis engeli

Ağrı'daki sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara-Ağrı seferleri karşılıklı yapılamadı.

Kentte gece başlayıp sabah etkisini artıran sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara Esenboğa ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanları arasındaki uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Öte yandan, kent merkezi ve çevre yolundaki sürücüler, sisten görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

-"Yazı beklerken kış mevsimi daha da uzadı"

Sis ve soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin buz tuttuğu, ağaçlarda kırağının oluştuğu kentte, hava sıcaklığı sıfırın altında 14 derece ölçüldü.

Batıda havaların iyiye gitmeye başladığını anlatan kent sakinlerinden Güven Akbay, Ağrı'da ise dondurucu soğukların halen devam ettiğini söyledi.

Beklenen baharın bir türlü gelmediğini dile getiren Akbay, "Yoğun bir sis var. Havalar çok soğuk. İnsanlar birbirlerini göremiyor. Yazı beklerken kış mevsimi daha da uzadı. Geçen yıl bu zamanlar kar yoktu. Ben az önce köyden geldim, hava çok soğuktu. Batıda herkes denize giriyor. Burada soğuktan başka bir şey yok." diye konuştu.

