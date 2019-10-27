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Ağrı’da, hayvan pazarında taşlı sopalı kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 10:45 | Son Güncelleme

Ağrı Hayvan Borsasında pazarlık yapan iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga taşlı sopalı kavga çıktı.Olay, dün sabah 09.00 sıralarında Hayvan Borsasında meydana geldi.

Ağrı’da, hayvan pazarında taşlı sopalı kavga

Ağrı Hayvan Borsasında pazarlık yapan iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga taşlı sopalı kavga çıktı.
Olay, dün sabah 09.00 sıralarında Hayvan Borsasında meydana geldi. İddialara göre bir grup alıcı ve satıcı pazarlık yaptıkları sırada sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası iki grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. İki grup arasında çıkan kavgada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis iki grubu güçlükle sakinleştirirken yararlılar ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kavgada yaralıların tedavisi devam ediyor.

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