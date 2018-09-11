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Ağrı'da öldürülen 2 PKK'lı, Teğmen Celal Dağlı'yı şehit etmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 16:46 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesinde operasyonlarda etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristin, Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren grubun içerisinde oldukları belirlendi.  Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca geçen 5 Eylül'de Ağrı Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun Muş nüfusuna kayıtlı 'Mazlum Agir' kod adlı Savaş Dora ve Van nüfusuna kayıtlı 'Hogir' kod isimli Sinan Karagülle olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Ağrı'da öldürülen 2 PKK'lı, Teğmen Celal Dağlı'yı şehit etmiş

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesinde operasyonlarda etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristin, Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren grubun içerisinde oldukları belirlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca geçen 5 Eylül'de Ağrı Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun Muş nüfusuna kayıtlı 'Mazlum Agir' kod adlı Savaş Dora ve Van nüfusuna kayıtlı 'Hogir' kod isimli Sinan Karagülle olduğunun tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarının geçen 21 Ağustos'ta Ağrı Dağı bölgesinde çıkan çatışma neticesinde şehit olan Piyade Teğmen Celal Dağlı’nın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren grubun içerisinde oldukları tespit edilmiştir" denildi.

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