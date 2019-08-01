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Ağustos 2019 Dünya Gündemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 09:31 | Son Güncelleme

Fransa'da düzenlenecek 45. G7 Zirvesi, Kazakistan'daki Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret, ağustos ayında dünya gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor

Fransa'nın ev sahipliğinde Biarritz kentinde düzenlenecek 45. G7 Zirvesi, Kazakistan'da yapılacak Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret, ağustos ayında önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Ağustos:

- Kazakistan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı 1-2 Ağustos'ta yapılacak.

- Bosna’daki savaşta başkent Saraybosna yakınındaki İgman Dağı’nın savunulmasının yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Bosna Hersek Savunması-İgman 2019” programı düzenlenecek.

- Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Slovenya’nın Olimpija Ljubljana takımına konuk olacak.

- Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını Polonya devralacak.

2 Ağustos:

- Kuzey Makedonya’da Cumhuriyet Bayramı olarak da anılan Osmanlı Devleti'ne karşı 1903'te başlatılan İlinden Ayaklanması ile Makedonya Halk Kurtuluşu Antifaşist Meclisi'nin (ASNOM) ilk oturumunun yıl dönümü kutlanacak.

- Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde 18. Uluslararası DokuFest Film Festivali düzenlenecek.

- Kosova’nın başkenti Priştine’de 2. Uluslararası Sunny Hill Müzik Festivali düzenlenecek.

4 Ağustos:

- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper, Sydney’de düzenlenecek Avustralya-ABD Bakanları İstişare (AUSMIN) toplantılarına katılacak.

8 Ağustos:

- Bağımsız Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç, doğumunun 94’üncü yıl dönümünde anılacak.

- Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülke başbakanları Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde bir araya gelecek.

13 Ağustos:

- Kuzey Makedonya’daki iç savaşı sonlandıran Ohri Çerçeve Antlaşması'nın 18. yıl dönümü kutlanacak.

14 Ağustos:

- İtalya’nın Cenova kentinde geçen yıl çöken Morandi Köprüsü'nde ölenler anılacak. Törene İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da katılacak.

15 Ağustos:

- ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats görevinden ayrılacak.

16 Ağustos:

- Bosna Hersek’te bu yıl 25’incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali başlayacak. 23 Ağustos’a kadar sürecek festivalde, Türkiye’den de uzun metrajlı, kısa ve belgesel film dallarında yapımlar yarışacak.

19 Ağustos:

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa'da bir araya gelecek.

24 Ağustos:

- 45. G7 Zirvesi, Fransa'nın Biarritz kentinde 24-26 Ağustos'ta düzenlenecek.

25 Ağustos:

- İngiltere’nin başkenti Londra’da iki gün sürecek Noting Hill Karnavalı yapılacak.

28 Ağustos:

- Dünyanın en eski film festivali olan 76. Uluslararası Venedik Film Festivali başlayacak.

- Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 28 Ağustos 1995’te gerçekleştirilen ve 37 sivilin yaşamını yitirdiği Markale pazaryeri katliamının kurbanları için anma töreni düzenlenecek.

- İspanya'nın Bunol kentinde Domates Savaşı Festivali düzenlenecek.

30 Ağustos:

- Kazakistan'da Anayasa Günü kutlanacak.

31 Ağustos:

- Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü kutlanacak.

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