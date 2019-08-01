Ağustos 2019 Dünya Gündemi

- Kuzey Makedonya’da Cumhuriyet Bayramı olarak da anılan Osmanlı Devleti'ne karşı 1903'te başlatılan İlinden Ayaklanması ile Makedonya Halk Kurtuluşu Antifaşist Meclisi'nin (ASNOM) ilk oturumunun yıl dönümü kutlanacak.

- Kosova’nın başkenti Priştine’de 2. Uluslararası Sunny Hill Müzik Festivali düzenlenecek.

4 Ağustos:

- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper, Sydney’de düzenlenecek Avustralya-ABD Bakanları İstişare (AUSMIN) toplantılarına katılacak.

8 Ağustos:

- Bağımsız Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç, doğumunun 94’üncü yıl dönümünde anılacak.

- Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülke başbakanları Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde bir araya gelecek.

13 Ağustos:

- Kuzey Makedonya’daki iç savaşı sonlandıran Ohri Çerçeve Antlaşması'nın 18. yıl dönümü kutlanacak.

14 Ağustos:

- İtalya’nın Cenova kentinde geçen yıl çöken Morandi Köprüsü'nde ölenler anılacak. Törene İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da katılacak.

15 Ağustos:

- ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats görevinden ayrılacak.

16 Ağustos:

- Bosna Hersek’te bu yıl 25’incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali başlayacak. 23 Ağustos’a kadar sürecek festivalde, Türkiye’den de uzun metrajlı, kısa ve belgesel film dallarında yapımlar yarışacak.