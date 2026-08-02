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Tüm evin havasını etkiliyor: Camın önüne kaşık koyun uyarısı!

Evde oluşan nem ve camlarda biriken buğu, özellikle yaz ve kış aylarında birçok kişinin ortak sorunu haline geliyor. Son dönemde sosyal medyada paylaşılan basit bir yöntem ise dikkat çekiyor. İddiaya göre pencereye yerleştirilen metal bir kaşık, evde oluşan nemi önlemeye yardımcı oluyor.

Tüm evin havasını etkiliyor: Camın önüne kaşık koyun uyarısı!
Çiğdem Berfin Sevinç

Yüksek nem oranı ve yetersiz havalandırma, camlarda yoğuşmaya neden olabiliyor. Bu durum zamanla küf oluşumunu, kötü kokuları ve pencere çerçevelerinde yıpranmayı beraberinde getirebiliyor.

Sosyal medyada yayılan "kaşık yöntemi" ise bu soruna pratik bir çözüm sunduğu iddiasıyla öne çıkıyor. Uygulama için yalnızca metal, tercihen paslanmaz çelik bir kaşık gerekiyor.

Tüm evin havasını etkiliyor: Camın önüne kaşık koyun uyarısı! 1

KAŞIK YÖNTEMİ NASIL UYGULANIYOR?

Yöntemi denemek isteyenlerin metal kaşığı pencere çerçevesine yerleştirmesi öneriliyor. Kaşığın sap kısmı evin içine, çukur bölümü ise dışarıya bakacak şekilde konumlandırılıyor.

Bu sayede metal yüzeyin camdan daha hızlı soğuması nedeniyle su buharının öncelikle kaşık üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Böylece cam yüzeyindeki buğulanmanın azalabileceği ifade ediliyor.

BİLİMSEL AÇIKLAMASI NE?

Yoğuşma, sıcak ve nemli havanın soğuk bir yüzeyle temas etmesi sonucu oluşuyor. Metal, cama göre daha yüksek ısı iletkenliğine sahip olduğu için daha hızlı soğuyor ve buharın yoğunlaşması için uygun bir nokta haline geliyor.

Tüm evin havasını etkiliyor: Camın önüne kaşık koyun uyarısı! 2

Bu nedenle oluşan su damlacıklarının bir kısmı cam yerine kaşık üzerinde birikebiliyor. Ancak uzmanlara göre bu yöntem, nem problemini tamamen ortadan kaldırmuyor ve yalnızca yoğuşmayı sınırlı ölçüde azaltabiliyor.

EVDE NEMİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Nemin sürekli yüksek olduğu evlerde tek başına bu yönteme güvenmek yerine yaşam alanını daha sağlıklı hale getirecek önlemler almak gerekiyor. Bunun için şu öneriler öne çıkıyor:

  • Evi düzenli olarak havalandırın.
  • Pencerelerde oluşan suyu bekletmeden silin.
  • Küf oluşan bölgeleri düzenli temizleyin.
  • Gerekirse nem alıcı cihazlardan destek alın.
  • Çamaşırları mümkün olduğunca ev içinde kurutmamaya özen gösterin.
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Anahtar Kelimeler:
cam nem pencere Kaşık atma ne demek buhar
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