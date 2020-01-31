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  4. Ağzına mızıka sıkışan genç kız hastaneye kaldırıldı!

Ağzına mızıka sıkışan genç kız hastaneye kaldırıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

Kanadalı bir TikTok kullanıcısı ilginç bir video çekmeye çalışırken hastanelik oldu.

Ontario'da liseye giden bir genç kız olan Mollie O'Brien küçük kuzenini eğlendirmek için komik video çekiyordu. Bu sırada yanlışlıkla bir mızıkanın tamamı genç kızın ağzına sıkıştı.

Önce panik yapmayan kız komik bir video kaydetti. Ancak ağzından mızıkayı çıkaramayacağını anlayan kız video çekmeye son vererek soluğu hastanede aldı.

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Mollie'nin bu platformdaki üçüncü videosu olmasına rağmen 1.7 milyon beğeni aldı.

Olayın ardından açıklama yapan genç kız 30 dakika boyunca ağzında mızıka sıkışmış halde kaldığını ve her nefes alış verişinde komik sesler çıkardığını söyledi.

Mızıkanın ağzında kaldığını fark eden genç kız "Eyvah, annem beni öldürecek!' diye düşündüğünü açıkladı.

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