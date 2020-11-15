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Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü

15.11.2020 20:00 | Son Güncelleme:
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Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 100’e yakın büyük baş hayvanın bulunduğu bir ahırda yangın çıktı. Ahırdaki hayvanları dışarı çıkarmaya çalışan Halil Gel yaralanırken, 2 büyükbaş öldü, 3 hayvan da etkilendi. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 17.30 sularında Kısmalı Yolu Gürköy Mevkii’nde bulunan Halil Gel’e ait büyükbaş hayvan ahırında çıktı. Sahibinin kaynak yaptığı sırada çıktığı iddia edilen yangında alevler, ahırın içerisinde bulunan samanlara sıçradı. Samanların bir anda alev alev yandığını gören ahırın sahibi Halil Gel, müdahale etmek isterken başından hafif şekilde yaralandı.

Çevredekiler, yangını İhbar etmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazöz ve itfaiye eri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

2 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Yangında 2 büyükbaş hayvan öldü, 3 hayvanın da etkilendiği görüldü. Ahırda bulunan diğer hayvanlar ise tahliye edildi. Soğutma çalışması yapılan ahır kullanılmaz hale geldi. Yangında büyük maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


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