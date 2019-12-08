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Ahıska Türkleri, sürgünün 75. yılında Özbekistan’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 13:27 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er: - "Bu acıyı unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" - Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi Başkanı Ömer Salman: - "O ağır dönemde Ahıska Türklerine kucağını açarak, evinin en güzel yerini ayırarak, son ekmeğini paylaşan Özbek halkının bu iyiliğini unutmayız"

Özbekistan’da yaşayan Ahıskalı Türkler, sürgünün 75'inci yılında bir araya geldi.

Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi, Ahıska Türklerinin, Gürcistan'dan sürgün edilişinin 75. yılı dolayısıyla başkent Taşkent’te anma programı düzenledi.

Aralarında sürgün tanıklarının da bulunduğu Özbekistan’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan Ahıska Türkleri ve Özbek vatandaşlarının davet edildiği programa, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbekistan Beynelmilel Kültür Merkezi yetkilileri ve ülkede faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, tarihin gördüğü en büyük kırımlardan, yıkımlardan biri olan bu acı hadiseyi yaşayan Ahıska Türklerinin acılarını paylaştığını kaydederek, “Bu acıyı unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi. Bu yaşananlardan ders almak ve gelecek kuşaklara aktarmak gerektiğini belirten Er, bu sürgünün yürekleri yakan çok acı bir olay olduğunu vurguladı.

Er, "Sürgün yıllarında bu topraklarda yaşayan kardeşlerimiz, çok zor koşullar altında, sürgün edilen kendi kardeşlerine her türlü yardımı yapmış, bağırlarına basmışlar, lokmalarını paylaşmışlar. Bu bizim için büyük bir iftihar vesilesi. Çünkü bizler büyük bir Türk dünyasının fertleriyiz. Bizi bir tutan ortak dinimiz, dilimiz, medeniyetimiz, örf-adetlerimiz, gelenek-göreneklerimiz var.” diye konuştu.

Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi Başkanı Ömer Salman da
1944 yılında Ahıska Türklerinin vatanlarından sürülerek, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürgün edildiğini anımsatarak, "Bugün bizler, o zorlu yıllarda, hayvan vagonlarında vatanlarından sürülen Ahıska Türklerini anıyoruz. Sadece sürgün sırasında 17 binden fazla insan yollarda vefat etmiş. O ağır dönemde kardeş Özbek halkı Ahıska Türklerine kucağını açarak, evinin en güzel yerini ayırarak, son ekmeğini paylaştı. Böyle bir halkın karşısında teşekkür etmemek mümkün değil. Bu yüzden bizler, kardeş Özbek halkının iyiliğini unutmayız, genç kuşaklara da unutturmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Salman, halen Özbekistan’da 70 bin civarında Ahıska Türkü'nün yaşadığını anımsatarak, Özbekistan’da yaşayan Ahıska Türkleri olarak, bu ülkenin kalkınması, Özbekistan-Türkiye dostluğu ve Özbek-Türk kardeşliğinin pekişmesi için çaba göstereceklerini vurguladı. Salman, ayrıca birkaç yaşlı Ahıska Türkü'nün Gürcistan’ın Ahıska bölgesine götürülerek, doğdukları bölgeleri görmesi için destek sağlamasından dolayı TİKA’ya ve Türkiye hükümetine teşekkür etti.

Azerbaycan ve Kazakistan'dan da Ahıska Türklerinin katıldığı anma programında, sürgün sırasında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anma töreninde davetlilere geleneksel Özbek pilavı ikram edildi.

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