Ahıska Türkleri, sürgünün 75. yılında Özbekistan’da anıldı

Özbekistan’da yaşayan Ahıskalı Türkler, sürgünün 75'inci yılında bir araya geldi.

Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi, Ahıska Türklerinin, Gürcistan'dan sürgün edilişinin 75. yılı dolayısıyla başkent Taşkent’te anma programı düzenledi.

Aralarında sürgün tanıklarının da bulunduğu Özbekistan’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan Ahıska Türkleri ve Özbek vatandaşlarının davet edildiği programa, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbekistan Beynelmilel Kültür Merkezi yetkilileri ve ülkede faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, tarihin gördüğü en büyük kırımlardan, yıkımlardan biri olan bu acı hadiseyi yaşayan Ahıska Türklerinin acılarını paylaştığını kaydederek, “Bu acıyı unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi. Bu yaşananlardan ders almak ve gelecek kuşaklara aktarmak gerektiğini belirten Er, bu sürgünün yürekleri yakan çok acı bir olay olduğunu vurguladı.

Er, "Sürgün yıllarında bu topraklarda yaşayan kardeşlerimiz, çok zor koşullar altında, sürgün edilen kendi kardeşlerine her türlü yardımı yapmış, bağırlarına basmışlar, lokmalarını paylaşmışlar. Bu bizim için büyük bir iftihar vesilesi. Çünkü bizler büyük bir Türk dünyasının fertleriyiz. Bizi bir tutan ortak dinimiz, dilimiz, medeniyetimiz, örf-adetlerimiz, gelenek-göreneklerimiz var.” diye konuştu.