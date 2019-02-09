Ahıskalı Türklerinin 74 yıldır hak arayışı

BİŞKEK (AA) - Merkezi İstanbul'da olan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyatdin Kassanov, dünyanın 9 ülkesinde yaşayan Ahıskalı Türklerinin haklarının geri kazandırılması amacıyla sürdürdükleri davadan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Kassanov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ulusal Kütüphanesi'nin bünyesindeki Kırgızistan-Türkiye Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde Ahıskalı Türkleri ile bir araya gelerek, Ahıska Türklerinin vatana geri dönüş ve hak arayışı mücadelesi ve bu konuda yapılan çalışmaları hakkında bilgi verdi.

DATÜB'ün, dünyadaki 550 bin Ahıskalı Türkü'nün birbirleriyle dayanışmalarını sağlayarak sorunları ile ilgilenmek ve destek olmak en büyük amaçlarından biri olduğunu anlatan Kassanov, Sovyetler Birliği rejimi tarafından sürülen onlarca halklardan sadece Ahıskalı Türklerinin vatana dönüş hakkını hala kavuşamadığını dile getirdi.

Kassanov, Gürcistan’a geri dönüş ve hakların iadesi konusunda uluslararası toplum nezdinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, Strazburg'da bir araya geldikleri Gürcistan delegasyonuyla mutabık kaldıkları konuları tekrar görüşmek için 10 Şubat'tan sonra Gürcistan'da ilgili devlet yetkilileri tarafından kabul edileceklerini söyledi.