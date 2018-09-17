Ahmedinejad'dan Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanına eleştiri

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Hüseyin Taib'i "dengesizlikle" suçlayarak, "Ülke yöneticilerinin tamamı onun ne yaptığını biliyor." dedi.
Ahmedinejad, kentisine ait sosyal medya hesabında yayınlanan videoda, Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunurken de Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Hüseyin Taib'e muhalefet ettiğini belirtti.
"Ülke yöneticilerinin tamamı onun ne yaptığını biliyor" diyen Ahmedinejad, Taib'in etrafındaki insanlar hakkında kötü niyetli dosyalar hazırladığını ileri sürerek, İstihbarat Bakanlığından da bu nedenle atıldığını ancak daha sonra kendisine "kanunlara aykırı olarak önemli yetkiler verildiğini" söyledi.
Ahmedinejad, Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Hüseyin Taib'in hangi ilkeleri esas alarak çalıştığının bilinmesini istediğini, halihazırda sahip olduğu yetkilerin hukuksuz olduğunu savundu.
Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi de yayımladığı bir mesajda Taib'i "zalim" olarak nitelendirmişti. Bekai yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla yargılandığı mahkemede 15 yıl hapis ve kırbaç cezasına mahkum olmuştu.
Hüseyin Taib'in başında olduğu kurum, İran'ın paralel istihbarat kuruluşlarından biri olarak görüldüğü için dönemin hükümet yetkilileri tarafından eleştirildi. Devrim Muhafızları İstihbaratının son dönemde İran'daki gösterilerin bastırılmasında belirleyici role sahip olduğu ve tutuklamaların da bu kurum tarafından yapıldığı belirtiliyor. Taib, İran istihbarat ve güvenliğinin en etkili isimlerinden biri olarak biliniyor. Başında bulunduğu kurum da İran dini lideri Ali Hamaney'in talimatıyla kuruldu.
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