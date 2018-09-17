HABER

Ahmedinejad'dan Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 19:43 | Son Güncelleme

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Taib'i "dengesizlikle" suçladı

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Hüseyin Taib'i "dengesizlikle" suçlayarak, "Ülke yöneticilerinin tamamı onun ne yaptığını biliyor." dedi.

Ahmedinejad, kentisine ait sosyal medya hesabında yayınlanan videoda, Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunurken de Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Hüseyin Taib'e muhalefet ettiğini belirtti.

"Ülke yöneticilerinin tamamı onun ne yaptığını biliyor" diyen Ahmedinejad, Taib'in etrafındaki insanlar hakkında kötü niyetli dosyalar hazırladığını ileri sürerek, İstihbarat Bakanlığından da bu nedenle atıldığını ancak daha sonra kendisine "kanunlara aykırı olarak önemli yetkiler verildiğini" söyledi.

Ahmedinejad, Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Hüseyin Taib'in hangi ilkeleri esas alarak çalıştığının bilinmesini istediğini, halihazırda sahip olduğu yetkilerin hukuksuz olduğunu savundu.

Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi de yayımladığı bir mesajda Taib'i "zalim" olarak nitelendirmişti. Bekai yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla yargılandığı mahkemede 15 yıl hapis ve kırbaç cezasına mahkum olmuştu.

Hüseyin Taib'in başında olduğu kurum, İran'ın paralel istihbarat kuruluşlarından biri olarak görüldüğü için dönemin hükümet yetkilileri tarafından eleştirildi. Devrim Muhafızları İstihbaratının son dönemde İran'daki gösterilerin bastırılmasında belirleyici role sahip olduğu ve tutuklamaların da bu kurum tarafından yapıldığı belirtiliyor. Taib, İran istihbarat ve güvenliğinin en etkili isimlerinden biri olarak biliniyor. Başında bulunduğu kurum da İran dini lideri Ali Hamaney'in talimatıyla kuruldu.

PARTNERTürkiye'de en çok satılan araba markaları! -2018Türkiye'de en çok satılan araba markaları! -2018
Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar varSiirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kayseri, trafik kazasında ölen genç futbolcuya ağlıyorKayseri, trafik kazasında ölen genç futbolcuya ağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmedinejad Devrim Muhafızları İRAN

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

Resmi Gazete kapatıldı!

Resmi Gazete kapatıldı!

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

İlginizi Çekebilir

Protez kolu öpen Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a şok yanıt: Öptüklerinden Nişantaşı'na kadar tapınaklar dizilirdi!

Protez kolu öpen Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a şok yanıt: Öptüklerinden Nişantaşı'na kadar tapınaklar dizilirdi!

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bakkalı sosyal medyada alay konusu oldu

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bakkalı sosyal medyada alay konusu oldu

Yıllarca Fenerbahçe forması giydi! Milli sporcudan taciz iddiası

Yıllarca Fenerbahçe forması giydi! Milli sporcudan taciz iddiası

Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.