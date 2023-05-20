Ahmet Davutoğlu'ndan cumhurbaşkanı yardımcısı adaylığı ile ilgili çok konuşulacak sözler! 'Kılıçdaroğlu isterse bırakırım'

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesinde siyasilerin açıklamaları yakından takip ediliyor. Millet İttifakı’nın üyesi ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TELE1’de Zeynel Lüle’nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talep etmesi halinde cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığını bırakacağını dile getirdi. İşte detaylar...

Davutoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"14 Mayıs’tan 2 gece önce bir aradaydık. Prensip olarak, seçim gecesi Ankara’da olma kararı vermiştik. Seçimi Genel Merkez’de takip ettik. Gece 00.00'da diğer liderlerle beraber CHP Genel Merkezi’ndeydik.

İlk sonuçtan ne üzüldüm ne sevindim. Birçok tecrübeden sonra kesin sonuçların sabaha alınacağını biliyorduk. Telaş anımız da yoktu.

'SİYASETTE HER SONUCA HAZIR OLMALISINIZ'

Bizim bütün teşkilatlarımız, sandıklarda görev aldı. İlk gelen okul çıktılarından daha farklılık arz ediyordu AA’ya göre. Sonuçlar itibarıyla Millet İttifakı olarak beklentimiz daha yüksekti. Ama büyük bir şok etkisi yaptı demem doğru değil. Siyasette her sonuca hazır olmalısınız.

İkinci tur kesinleşince basının karşısına çıktık. İkinci turu görünce bir dayanışma içinde bir basın toplantısı oldu. İki gün sonraki toplantıda seçimi rasyonel olarak değerlendirdik. Hep beraber 28 Mayıs’a nasıl gideceğimizi düşündük. Teşkilatlarımızı mobilize etmeyi konuştuk. Hem Kılıçdaroğlu’na verilen oyu konsolide etmeyi hem de yeni oyları almayı konuştuk.

Genel Merkez’de bütün il başkanlarını talimatlandırdım. Bütün arkadaşlarımız alanda çalışıyor.

GELECEK PARTİSİ'NİN OY ORANI NE?

Seçimin mantığı gereği bunu ölçmek çok zor. Biz de kendi amblemimiz ile girmek isterdik ama bu seçim sisteminde zor. Bunu İYİ Parti’ye eleştiri için söylemiyorum.

Tek listeden kastım, her yerde CHP listesi değil, baştan beri kanaatim 50 ilde CHP, 30 ilde İYİ Parti listesiydi. Güçlere göre belli yerlerde seçmen şu veya bu partiye oy vermekte zorlanıyor. Öyle olsaydı daha başarılı olabilirdik. Birlikte olsa daha iyi olurdu.

Seçim yasası değiştiği gün, partilerimizin alacağı oylardan daha çok topluca Meclis’te çoğunluk elde etmemiz, hangi opsiyona uyum sağlayacağımızı söyledik.

GÜLTEKİN UYSAL’IN CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIKLARINDAN ÇEKİLME TEKLİFİ

Arkadaşların birçok kanaati oldu. Toplantılarda konuşulanları dışarıda konuşmayı sevmem. Bu da dahil bütün opsiyonlar konuşuldu. Her konu konuşulabilir.

Ben olabilecek bir makamdan değil, sahip olduğum makamdan Türkiye için çekildim. Türkiye’nin en kudretli Başbakanlık makamını hiç tereddüt etmeden bıraktım. Kimse bana şuradan çekilir misin diyemez, bütün makamları gördük.

Sayın Kılıçdaroğlu ile iki kez seçim rekabeti yaptık. Onun cumhurbaşkanlığını hiçbir ego yapmadan destekliyorum. Şimdi de kamuoyu derse Kılıçdaroğlu tek çıksın, benim için sorun yok.

Önemli olan, bizi bir ekip olarak gören kitlelerin bize vereceği oyda olumlu yönde bir değişim olacaksa makamların hiçbir önemi yok.

'KILIÇDAROĞLU İSTERSE BİR AN BİLE DÜŞÜNMEM'

6-7 cumhurbaşkanlığı yardımcısı bir karışıklık yaptıysa muhasebesi yapılır. Kılıçdaroğlu isterse cumhurbaşkanı yardımcılığından çekilirim, bir an bile düşünmem. Farklı kesimlere teminat vermek için bulunuyoruz."

