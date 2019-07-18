Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sosyal medya üzerinden yayın yapan 'Bidebunuizle' yayınında gazeteciler İsmail Saymaz, Akif Beki ve Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtladı. Davutoğlu'nun açıklamaları: O malum troll çetesi. Pelikan çetesi denilen çete. Bildiri denilen şeyi, benim gıyabımda imzalanan MKYK toplantısının ardından ben Varto'ya gittim. Son ziyaretimdi. Pazar günü böyle bir bildiri yayınlandı. Arkasındaki isimleri biliyorum, kimlerin finanse ettiğini biliyorum. Pelikan bildirisi çıktığında, öncelikle belli bir grubun şahsiyet katliamı olarak değerlendirmiştim. Başbakanlığı bırakmayı, partinin bölünmemesi için tercih ettim. 2 Kasım sabahı bu ülke yeni bir ümide uyanmıştı. İstikrarlı bir hükümet kurulacak, seçimsiz bir 4 yıl ve ekonomide yeni tedbirler alınacaktı. Ben AK Parti'nin genel başkanıydım, başbakanıydım. Hiçbir zaman bir hizip oluşturma çabasına girmedim. Kongrede sayın Cumhurbaşkanımızın 'MKYK şunlardan oluşsun' diye verdiği listeyi tümüyle kabul ettim. Bunlar hep üzüntü verici şeylerdi ama kabul ettim.

Cumhurbaşkanımız ile aramızda ihtilaf konusuna gelince, mutlaka farklılıklar vardır. Önemli olan bu farklılıkları nasıl yöneteceğiz? "MHP İLE İTTİFAK AK PARTİ'YE OY KAYBETTİRİYOR, CUMHURBAŞKANIMIZA DA SÖYLEDİM"



AK Parti'nin MHP ile ittifak yaptığı için oy kaybettiğini Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Devlet Bahçeli'nin bu yüzden beni hedef almasını anlarım. CUMHURBAŞKANI İLE YETKİ KONUŞMASI



'Sayın Cumhurbaşkanı siz beni ısrarla siyasete davet ettiniz. Partimize kapatılma davası açıldığında ben size gelip bundan sonra mezara kadar yanınızdayım' dediğim için siyasete girdim. Ben bir görevin hakkını veririm. Ben anladım ki siz gücü elinizde toplamak istiyorsunuz. Bunu yadırgamam siyasi liderler bunu isterler. 258 milletvekilimiz var başkanlık sistemini getirmemiz mümkün değil. "YETKİLERİ BAŞBAKAN'DA TOPLAYALIM, SİZ BAŞBAKAN OLUN"



Dolayısıyla gelin, sayın Bahçeli'yle, Kılıçdaroğlu'yla görüşelim. 1 ay içinde cumhuriyet tarihinin en kapsamlı reformunu yapıp parlamenter sistemine geçelim, bütün yetkileri başbakanda toplayalım.