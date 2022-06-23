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Ahmet Davutoğlu'ndan 'Truva atı' iddiasına yanıt! 'Bizi kimse hesaba çekemez, siz ne bedel ödediniz?'

23.06.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Davutoğlu, DEVA Parti'li Mustafa Yeneroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir polis memuruyla yaşadığı gerginlik hakkında "İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü'nün arkasına sığınmamalı. Bu en kötü siyasetçi tipidir" ifadelerini kullandı. Altılı masada yer alan Ali Babacan ve kendisine ilişkin çok konuşulan 'truva atı' iddiasına yanıt veren Davutoğlu, "Bizi kimse hesaba çekemez" diyerek tepkisini gösterdi.

Ahmet Davutoğlu'ndan 'Truva atı' iddiasına yanıt! 'Bizi kimse hesaba çekemez, siz ne bedel ödediniz?'

Ahmet Davutoğlu'ndan 'truva atı' iddiasına sert karşılık geldi. Halk TV yazarı Mehmet Tezkan'ın "Babacan ile Davutoğlu Truva atı mı?" başlıklı köşe yazısındaki iddiaya değinen Davutoğlu, "Truva Atı iftirasında bulunarak parmak sallıyor. Bizi kimse hesaba çekemez, suçluluk psikolojisine itemez. Bunlarla da mücadele ederiz. Biz bedel ödeme pahasına bu yola girdik. Siz ne bedel ödediniz?" şeklinde konuştu. Davutoğlu ayrıca DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun polis ile yaşadığı gerginliğe dair "Bir milletvekiline parmak sallamak millet iradesine dönük bir ifadedir. Emniyet'in açıklamasını okurken hayret ettim" ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE'NİN İSRAİL İLE NORMALLEŞMESİ ONUR KIRICIDIR"

Fox TV’de katıldığı canlı yayın programında konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Cemal Kaşıkcı, Rahip Brunson ve Deniz Yücel üç hukuk katliamıdır. Bu üç hukuk katliamı Türkiye'nin uluslararası itibarını yerle bir etti. 'Verin papazı, alın papazı' diyen Erdoğan, Trump'tan 'Aptal olma' mektubu aldı ve Brunson'u iade etti.

  • Suudi Arabistan çok önemli bir ülkedir ve mutlaka ilişkiler normalleşmeli ama bu kendi yargımızı ayaklar altına yapmadan olmalıydı. Türkiye'nin İsrail ile normalleşmesi onur kırıcıdır. Yıllarca istismar ettiğimiz şehitlerimizin kanı nerede? Mısır Türkiye'yi bekleme odasına aldı, adeta terbiye ediyor. Türk yargısının, Türk basınının ve Türk üniversitelerinin itibarı Türkiye'nin itibarıdır. Şuan Türk siyasetinin ve Türk yargısının bir itibarı kalmadı.

"İKTİDARIN KENDİNE GÜVENİ OLSA BÖYLE YASALARA İHTİYAÇ DUYMAZ"

  • Şehitlerimize başsağlığı diliyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Türkiye'de basının denetlenmesinin bir tarihi var. Dezenformasyon yasası ile denetim ve kontrollü basın oluşturma çalışması var. İktidarın kendine güveni olsa, seçimi kazanacağına dair inancı olsa böyle yasalara ihtiyaç duymaz.

  • İktidar ya işlerin çok kötü gittiğini düşünerek eleştiriyi kontrol etmek istiyor ya da seçime kontrollü bir basınla giderek tek taraflı bir propaganda oluşturmak istiyor.

"SOYLU EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜN ARKASINA SAKLANMAMALI"

  • Mustafa Yeneroğlu'na sergilen tavrı kınadık. Bir milletvekiline parmak sallamak millet iradesine dönük bir ifadedir. Emniyet'in açıklamasını okurken hayret ettim. İçişleri Bakanı Emniyet Genel Müdürü'nün arkasına sığınmamalı. Bu en kötü siyasetçi tipidir. Kendisi açıklama yapmaz başkasının arkasına yaslanır. Sayın Yeneroğlu'na tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

  • Son 1.5 ay içerisinde pek çok şehri ziyaret ettim. Herkes 'halimiz perişan' diyor. Bahçeli nerede yaşıyor? Herkesi, çevresi gibi düşünüyor. Merkez Bankası bugün faiz kararlarını açıklayacak kimse merak ediyor mu?

"BAHÇELİ'NİN DÜNYASI SANAL BİR DÜNYA"

  • Bahçeli'nin dünyası sanal bir dünya. Bahçeli'yi Ankara sokaklarına gören oldu mu? Esnafla görüşürken gören oldu mu? Ürperti ile zikrediyorum sosyal gerilimleri tetikleyecek bir tablo ile karşı karşıyayız. Ankara'daki yönetenler bu durumu görmüyorsa onları uyarmalıyız.

  • Sayın Bahçeli geçen hafta bana sert açıklamalarda bulundu. Ben ona bir video ile cevap verdim. Diyarbakır'da 'Serok Ahmet' şeklinde karşılanan ben Osmaniye'de de çok yoğun bir sevgi ile karşılandım 'Yörük Ahmet' şeklinde karşılandım. Bahçeli bu durumdan rahatsız. Sahte milliyetçiler iki kişiden hoşlanamazlar. Birincisi Kürtlerin sevdiği Türk. İkincisi ise Türklerin sevdiği Kürt. Ben bu ikisiyim ve bundan gurur duyuyorum. Bu siyaset Türkiye'yi birleştirir.

"NE BEDEL ÖDEDİNİZ?"

  • Oluşturduğumuz altılı masayı zehirlemek isteyen bazı muhalif çevreler bize 'Truva atı' iftirasında bulunarak parmak sallıyor. Bizi kimse hesaba çekemez, suçluluk psikolojisine itemez. Bunlarla da mücadele ederiz. Biz bedel ödeme pahasına bu yola girdik. Siz ne bedel ödediniz? Tek bir mücadele mi verdiniz de bize 'Truva atı' diyorsunuz. İktidarın baskılarına karşı nasıl mücadele ettiysek bu çevrelere karşı da mücadele edeceğiz.

  • 6'lı masadan iki kesim rahatsız. Biri iktidar. Diğeri ise 28 Şubat'ı yeniden hortlatmaya çalışan kendisini muhalefet sanan kesim. Bu çevreler bize parmak sallıyor. Biz o parmak sallayan iktidara karşı mücadele ettik.

"GELECEK YIL NİSAN, MAYIS AYLARINDA SEÇİMİN OLMASINI BEKLİYORUM"

  • Seçim yasası çıktığı için gelecek yıl nisan-mayıs aylarında seçimin olmasını bekliyorum ama önümüzdeki kasım ayında da olabilir. İktidarın seçim kazanma şansı zaten yok. Şuan adayımız belli değil.
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