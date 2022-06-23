Ahmet Davutoğlu'ndan 'Truva atı' iddiasına yanıt! 'Bizi kimse hesaba çekemez, siz ne bedel ödediniz?'

Oluşturduğumuz altılı masayı zehirlemek isteyen bazı muhalif çevreler bize 'Truva atı' iftirasında bulunarak parmak sallıyor. Bizi kimse hesaba çekemez, suçluluk psikolojisine itemez. Bunlarla da mücadele ederiz. Biz bedel ödeme pahasına bu yola girdik. Siz ne bedel ödediniz? Tek bir mücadele mi verdiniz de bize 'Truva atı' diyorsunuz. İktidarın baskılarına karşı nasıl mücadele ettiysek bu çevrelere karşı da mücadele edeceğiz.