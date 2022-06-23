Ahmet Davutoğlu'ndan 'Truva atı' iddiasına yanıt! 'Bizi kimse hesaba çekemez, siz ne bedel ödediniz?'

Ahmet Davutoğlu'ndan 'truva atı' iddiasına sert karşılık geldi. Halk TV yazarı Mehmet Tezkan'ın "Babacan ile Davutoğlu Truva atı mı?" başlıklı köşe yazısındaki iddiaya değinen Davutoğlu, "Truva Atı iftirasında bulunarak parmak sallıyor. Bizi kimse hesaba çekemez, suçluluk psikolojisine itemez. Bunlarla da mücadele ederiz. Biz bedel ödeme pahasına bu yola girdik. Siz ne bedel ödediniz?" şeklinde konuştu. Davutoğlu ayrıca DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun polis ile yaşadığı gerginliğe dair "Bir milletvekiline parmak sallamak millet iradesine dönük bir ifadedir. Emniyet'in açıklamasını okurken hayret ettim" ifadelerini kullandı.
Fox TV’de katıldığı canlı yayın programında konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
Cemal Kaşıkcı, Rahip Brunson ve Deniz Yücel üç hukuk katliamıdır. Bu üç hukuk katliamı Türkiye'nin uluslararası itibarını yerle bir etti. 'Verin papazı, alın papazı' diyen Erdoğan, Trump'tan 'Aptal olma' mektubu aldı ve Brunson'u iade etti.
Şehitlerimize başsağlığı diliyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Türkiye'de basının denetlenmesinin bir tarihi var. Dezenformasyon yasası ile denetim ve kontrollü basın oluşturma çalışması var. İktidarın kendine güveni olsa, seçimi kazanacağına dair inancı olsa böyle yasalara ihtiyaç duymaz.
Mustafa Yeneroğlu'na sergilen tavrı kınadık. Bir milletvekiline parmak sallamak millet iradesine dönük bir ifadedir. Emniyet'in açıklamasını okurken hayret ettim. İçişleri Bakanı Emniyet Genel Müdürü'nün arkasına sığınmamalı. Bu en kötü siyasetçi tipidir. Kendisi açıklama yapmaz başkasının arkasına yaslanır. Sayın Yeneroğlu'na tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Bahçeli'nin dünyası sanal bir dünya. Bahçeli'yi Ankara sokaklarına gören oldu mu? Esnafla görüşürken gören oldu mu? Ürperti ile zikrediyorum sosyal gerilimleri tetikleyecek bir tablo ile karşı karşıyayız. Ankara'daki yönetenler bu durumu görmüyorsa onları uyarmalıyız.
Oluşturduğumuz altılı masayı zehirlemek isteyen bazı muhalif çevreler bize 'Truva atı' iftirasında bulunarak parmak sallıyor. Bizi kimse hesaba çekemez, suçluluk psikolojisine itemez. Bunlarla da mücadele ederiz. Biz bedel ödeme pahasına bu yola girdik. Siz ne bedel ödediniz? Tek bir mücadele mi verdiniz de bize 'Truva atı' diyorsunuz. İktidarın baskılarına karşı nasıl mücadele ettiysek bu çevrelere karşı da mücadele edeceğiz.