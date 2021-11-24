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Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener'den dikkat çeken mesajlar: Kaosun parçası olan yönetemez

24.11.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Davutoğlu, "Türkiye çok kritik bir eşikten geçiyor. Kaygılarımı siyasi liderlerimizle ve kamuoyu ile paylaşmayı bir ahlaki sorumluluk olarak görüyorum" dedi. Akşener ise, "Geçmişinde bu dönemleri yaşamış bir kişi olarak bilirim ki kaosu çıkaran, kaosun parçası olan yönetemez. O da paketlenir. Tecrübemiz bunun üzerinedir" açıklamasında bulundu.

Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener'den dikkat çeken mesajlar: Kaosun parçası olan yönetemez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener arasındaki görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Davutoğlu, Akşener'e görüşme talebini kabul ettiği için teşekkür ederek, "Türkiye çok kritik bir eşikten geçiyor. Kaygılarımı siyasi liderlerimizle ve kamuoyu ile paylaşmayı bir ahlaki sorumluluk olarak görüyorum. Türkiye sahipsiz değildir, Türkiye'ye sahip çakacak siyasi liderler ve kadrolar vardır. Tepkilerinizi anayasal hak içerisinde kullanırken, provokasyonlardan uzak kalınız" dedi.

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"KAOSUN PARÇASI OLAN YÖNETEMEZ"

Akşener ise Davutoğlu ile yaptıkları görüşmenin faydalı geçtiğini, bilgileri ve fikirlerini birleştirdiklerini söyledi. Ekonomideki gelişmelere değinen Akşener, "Beceriksizliğin, cahilliğin, cehaletin sonucunda geldiğimiz nokta bu. 'İstiklal Savaşı', 'Kurtuluş Savaşı' verme işlemi seçim kazanmaya yönelik abanın altında sopa göstermekse daha açığını söyleyeyim; geçmişinde bu dönemleri yaşamış bir kişi olarak bilirim ki kaosu çıkaran, kaosun parçası olan yönetemez. O da paketlenir. Tecrübemiz bunun üzerinedir. Dolayısıyla bu manada bizi yönetenlerin ayağını denk alması lazım" diye konuştu.

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"TÜRKİYE SAHİPSİZ DEĞİL"

Meral Akşener, kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini de belirterek, "Türkiye sahipsiz değil. Siyasetçi, siyasetçiyle mücadele eder. Siyaset siyasetle rekabet yapar dolayısıyla milletimize düşen oylarını kullanmaktır. Bu sandık eninde sonunda gelecek. İlk seçimde de bu arkadaşlarımız sandıkta demokrasi ile aynı İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da, Hatay'da olduğu gibi milletimizin oylarıyla gidecekler dolayısıyla kimse endişe etmesin" dedi.

DHA

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