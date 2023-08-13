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Ahmet Davutoğlu yerel seçim kararını açıkladı: Gelecek Partisi logosu ve ismiyle girecek

13.08.2023 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 2014 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı. "Şimdiden 100'e yakın, adaylar ve isimler konusunda aldığımız talepler var." diyen Davutoğlu, yerel seçimlere Gelecek Partisi logosu ve ismiyle gireceklerini bildirdi. Davutoğlu, "Her il ve ilçede değerlendirme yapacağız. Bazı yerlerde eğer şu veya bu partiyle birlikte olmamız seçimi kazanmamızı sağlayacaksa bundan da çekinmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ahmet Davutoğlu yerel seçim kararını açıkladı: Gelecek Partisi logosu ve ismiyle girecek

14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili Seçimleri'nde, CHP listelerinden girerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 10 vekille temsil hakkı kazanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle ilgili partisinin kararını açıkladı.

"HER SİYASİ HAREKETİN AŞAMASI VAR"

Partisinin Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Davutoğlu, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdi. Yerel seçimlerle ilgili aldıkları karara değinen Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." diye konuştu.

Davutoğlu, belde belde, ilçe ilçe ve il il analizler yaptırdıklarını belirterek, "Şimdiden 100'e yakın, adaylar ve isimler konusunda aldığımız talepler var. Her il ve ilçede değerlendirme yapacağız. Bazı yerlerde eğer şu veya bu partiyle birlikte olmamız seçimi kazanmamızı sağlayacaksa bundan da çekinmeyeceğiz. Ama Türkiye genelinde ilkesel olarak kendi logomuz ve ismimizle gireceğiz." dedi.

AA-20230813-31910413-31910411-AHMET_DAVUTOGLU_YEREL_SECIMLERE_GELECEK_PARTISI_LOGOSU_VE_ISMIYLE_GIRECEKLERINI_BILDIRDI

Yerel seçimler öncesinde Saadet Partisi ile görüşmelerden başlayarak Türkiye'de her alanda ön yargısız şekilde siyasi değişimi başlatmak üzere harekete geçeceklerini aktaran Davutoğlu, "Yerel seçimlerde aday isimleri, parti isimleri kadar önemlidir. En iyi adayların en iyi şekilde seçime girmesi için bütün teşkilatlarımıza şimdiden çalışmalara başlama tavsiyesinde bulunuyorum. Sadece başkanlar değil, il genel meclis üyeliklerine de aktif olarak katılacağız." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, kendileriyle işbirliği yapmak isteyen partilere kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

AA-20230813-31910413-31910412-AHMET_DAVUTOGLU_YEREL_SECIMLERE_GELECEK_PARTISI_LOGOSU_VE_ISMIYLE_GIRECEKLERINI_BILDIRDI

MİLLETVEKİLİ DEMİR'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir de Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine tepki gösteren CHP'lilere eleştiride bulundu.

"Yüzde 48'i kiminle aldınız?" diyen Demir, şunları kaydetti:

"Evet biz Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olduk, hepsine minnettarız. Başta kendimi koyarak söylüyorum. Günlerdir laf anlatmaya çalışıyorum. Siz başka siyasi partisiniz, biz başka siyasi partiyiz. Kazansaydık seçimi, milletvekili muhabbeti konuşulmayacaktı. Kaybettik, şimdi 'Siz bize oy vermediniz?' diyorlar. Nereden biliyorsunuz size oy vermediğimizi? Ben ve çevremde kim varsa oy verdi. Şimdi seçim bitmiş, kendi tarafıma laf anlatmaktan yoruldum. O nedenle herkes elini vicdanına koyacak, herkes vicdanlı olacak."

Millet İttifakı'na desteği için HDP'ye teşekkür eden Demir, "El birliğiyle Millet İttifakı kurmuşuz burada, HDP'yi de inkar etmemek lazım. HDP'li arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da sahiplendiler, oy verdiler ve destek oldular." dedi. (AA)

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