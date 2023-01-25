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Ahmet Emre Olur tahliye edildi

25.01.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Ahmet Emre Olur tahliye edildi.

Ahmet Emre Olur tahliye edildi

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya sanık Ahmet Emre Olur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada avukatı hazır bulundu. Sanık Ahmet Emre Olur, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Olur, "Ben suçlu olsaydım diğerleri gibi sığınma talebinde bulunurdum. Kendi isteğimle teslim oldum ve 5 aydır tutukluyum" ifadelerini kullandı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanık Ahmet Emre Olur'un tahliyesine karar verirken dosyanın "Reis Sedat Peker Suç Örgütü" ana davası ile birleştirmesine hükmetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ahmet Emre Olur'un, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınan Ahmet Emre Olur daha sonra İstanbul'a getirilmişti.

Kaynak: DHA

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