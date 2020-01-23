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Ahmet Hakan'dan, CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın'a sert tepki: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:49 | Son Güncelleme

Tarafsız Bölge moderatörü Ahmet Hakan'ın, CNN TÜRK'te yayınlanan programında CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın'ın canlı yayına bağlanmasıyla tansiyon yükseldi. Günaydın'ı canlı bağlantıdan alan Ahmet Hakan "Çok saygısız bir insansınız. Sizin nerenize saygı göstereceğiz'' ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te yer alan Tarafsız Bölge programına CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın'ın canlı yayına bağlanması sonrasında Ahmet Hakan ile aralarında tansiyon yükseldi.

Canlı yayına bağlanan CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın ile programın katılımcılarından AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner arasında sert bir tartışma yaşandı. Ardından CHP'li Günaydın çıkışlarını program moderatörü Ahmet Hakan'a yöneltti.

Günaydın, Ahmet Hakan'a, "Neden beni anında yayına bağlamadınız? Ne biçim gazetecisiniz?" şeklinde bir tepki gösterdi.

"SİZİN NERENİZE SAYGI GÖSTERECEĞİZ"

Bunun üzerine Ahmet Hakan, "Çok saygısız bir insansınız. Daha önceki haftalarda sizi yayına almak için arayan 20 yaşındaki bir kadın çalışanımızın cep telefonu numarasını sosyal medyada yayınladınız. Bu yaptığınıza rağmen şimdi cevap hakkı için sizi yayına bağladık ama siz üstüne bize gazetecilik dersi vermeye çalışıyorsunuz. Sizin nerenize saygı göstereceğiz. Hadi oradan! Bağlamayın bu adamı, hak etmiyor" diyerek canlı telefon bağlantısından aldı.

NE OLMUŞTU?

CHP Ankara eski Milletvekili Gökhan Günaydın, Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla görüş soran CNN Türk çalışanının cep telefonu numarasını sosyal medyada yayınlamıştı. Gazeteci yazar Rahmi Turan, Beştepe'ye giden CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu açıklamıştı. Rahmi Turan'ın açıklamaları sonrası CNN Türk çalışanı, bir dönem CHP Genel Başkanlığı yapmış Gökhan Günaydın'a telefonla ulaşarak "Söyleyeceğiniz bir şey var mı?" diye sormuş, Günaydın ise "Konuşmak istemiyorum" diye cevap vermişti.

Günaydın, sosyal medyada hesabından, "Biraz önce, 01:00'de 0 (537) 922 ... 'den arayan kişi, CNN'den aradığını, Gazeteci Rahmi Bey'in saraya giden CHP'liyi açıkladığını, buna karşı ne diyeceğimi sordu. O konuları Erdoğan'a ve Hakan Fidan'a sorun demem üzerine telefon kapandı. Rezilsin CNN, çamurunda boğul.." diye yazmıştı.

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Ahmet Hakan gökhan günaydın cnn türk Tarafsız Bölge

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