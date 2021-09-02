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  4. Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a: Faşist olduğu kadar müptezelmiş

Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a: Faşist olduğu kadar müptezelmiş

02.09.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı bir Youtube programında kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadınla ilgili anlattığı anısı tepkilere sebep oldu. En sert tepki ise Ahmet Hakan'dan geldi. Halan, Özcan için "faşist, müptezel" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir Youtube programında sunucu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili anısını anlattı.

Belediye Başkanı Özcan "Bir açılış yapıyoruz, Boluda acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankaraya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖZCAN'A SERT TEPKİ

Başkan Özcan'ın bu sözleri özellikle sosyal medyada yoğun şekilde tepkiye neden oldu. Bolu Belediye Meclisi toplantısında AK Parti'li meclis üyeleri Tanju Özcan'a tepki göstererek salonu terk etti.

AK Partili meclis üyelerinden Tanju Özcan'a 'anı' tepkisiAK Partili meclis üyelerinden Tanju Özcan'a 'anı' tepkisi

ÖZCAN ÖZÜR DİLEDİ

Tanju Özcan da bir açıklama yaprak "Gerçekten bu anlattıklarımdan siyasi olarak değil de samimi olarak üzülen kadınlar ve kadın dernekleri varsa onlardan da özür dilemek düşer bana" dedi.

AHMET HAKAN: FAŞİST, MÜPTEZEL

Özcan'a en sert tepki ise gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında Özcan için "Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Hakan Bolu
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