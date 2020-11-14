Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç kaç yaşında, neden öldü? İşte Ahmet Kekeç hayatı

Gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta yazarın vefat haberinin ardından Ahmet Kekeç neden öldü sorusuna yanıt aranıyor. Usta yazarın oğlu Mehmet Hakan Kekeç, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam." ifadeleriyle duyurdu. Bundan önce 2 defa kanseri yenen ve son olarak akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören yazar, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıkması ile yoğun bakıma alınmıştı. Peki, Ahmet Kekeç kaç yaşında vefat etti ? Ahmet Kekeç nereli ? İşte Ahmet Kekeç’in hayatı ile ilgili detaylar...

Kekeç 1980 senesinden itibaren kaleme aldığı eleştiri, hikaye ve denemelerini Aylık Dergi, Kitap Dergisi, Yönelişler, Mavera, Girişim, Kırkayak (Kırklar) ve İmza dergilerinde yayınladı. Bunun yanı sıra 1989 yılında İmza dergisinin kurucuları arasında bulundu. Bu dönemlerde gazetecilik yapmaya da başlayan Kekeç, ilk olarak Milli Gazete, sonrasında Yeni Haber, Zaman, Vahdet, Yeni Şafak ve Akit gazetelerinde editör ve köşe yazarlığı görevlerinde bulundu. 1997 senesinde Gençlik dergisi tarafından yılın yazarı olarak seçildi. Aynı sene Türkiye Yazarlar Birliği Basın - Fıkra Ödülü’nü alırken 1999 senesinde ise Yağmurdan Sonra romanıyla Tuzla Belediyesi Roman Yarışması’nda birincilik ödülü kazandı.

Kekeç, Kanal 7’de bir sene yorumculuk yaptı. Bir dönem de Cine5 ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programını Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile beraber sundu. Aynı kanalda Derin Mevzu isimli tartışma-sohbet programını da sundu. Sonrasında 24 TV’de Nagehan Alçı ile beraber Nerede Kalmıştık, Mustafa Armağan ve Nevin Ateş ile beraber Tarihçe, Ülke TV’de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile beraber En Sıra Dışı isimli televizyon programlarında yer aldı. Son dönemlerde roman çalışmaları üzerinde yoğunlaşan Kekeç, Star Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmasının yanı sıra Akşam Gazetesi’nde yazıyordu.

Yazarın yaşamı boyunca kaleme aldığı eserler arasında, Son İyi Şeyler, Yağmurdan Sonra, Beni Türk İmamlarına Emanet Ediniz, Atam Sen Kalk Ben Yatam, İnek Sosyalizmi, Maalesef Türkiye, Yurtta Sus Cihanda Sus, Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum, Kalanlar, Derin Roman, Kanamalı Haydut, CIA ve 12 Eylül - Bir İhtilalin Romanı, Ali Şükrü Bey Cinayeti ve Sıkı Adamlar bulunuyor.

