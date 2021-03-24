Ahmet Sami Ceylan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ahmet Sami Ceylan biyografisi...

Bugün düzenlenen AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile 75 kişilik MKYK listesi oluşturulduğu söylendi. Erdoğan'ın açıkladığı 75 kişilik MKYK listesinde kimlerin bulunduğu da belli oldu. Peki bu isimlerden biri olan Ahmet Sami Ceylan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

AHMET SAMİ CEYLAN KİMDİR?

28 Nisan 1971 tarihinde Çorum Merkez Yeşilyayla köyünde dünyaya gelen Ahmet Sami Ceylan'ın baba adı İsmet, anne adı ise Bahriye'dir. Ziraat Mühendisi olan Ahmet Sami Ceylan, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri bölümü mezunudur. Aile şirketinde iş hayatına atılan Ceylan, Çorum AK Parti Merkez İlçe Yönetiminde Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı, 2,5 sene AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı, 2,5 sene AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı ve 4 sene AK Parti İl Başkanlığı olmak üzere toplam 9 sene AK Parti Teşkilatında görev yapmıştır.

AHMET SAMİ CEYLAN BULUNDUĞU GÖREVLER NELER?

Çorum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Kurucu Üyeliği, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Çorum Kurucu Üyeliği, İmam Hatip Liseliler Platformu Çorum Koordinatörlüğü, Çorumspor Üst Kurul Başkanlığı ve Kamu Yararına kurulan pek çok Sivil Toplum Kuruluşlarında kurucu, başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 26. ve 27. dönemde Çorum Milletvekili seçilmiş olan Ceylan, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesidir. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir, evlidir ve 2 çocuk babasıdır.

