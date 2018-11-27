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Ahmet Türk'ten yerel seçim için flaş adaylık açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 27.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

Kürt siyasetinin deneyimli isimlerinden Ahmet Türk, “Uzun zamandır siyasetin içindeyim. Belediye başkanlığı konusunda eğer halken talebi olursa görevden kaçmam. Bunu ötesinde de çok fazla beklenti ve isteğim yok” dedi.

Ahmet Türk'ten yerel seçim için flaş adaylık açıklaması

HDP grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Türk, 31 Mart için AK Parti’nin kayyım atanan kişileri belediye başkan adayı göstermesine dair şu yorumu yaptı:

"Halkın iradesini hiçe sayma anlamına gelir. Yerel seçimler diyoruz, ismini yerel koyuyoruz ama yerelle ilgisi olmayan insanları devlet memurunu oraya atıyoruz. Demokrasilerde böyle bir şey görülmemiştir. Gerçekten demokrasiden uzaklaşan bir Türkiye, diktatörleşen bir Türkiye ve halkın iradesini hiçleştiren bir Türkiye'deyiz bunu yaşıyoruz.”

'GÖREVDEN KAÇMAYIZ'

Türk, belediye başkanlığı ile ilgili görüşlerini de şöyle açıkladı:

"Uzun zamandır siyasetin içindeyim belediye başkanlığı konusunda eğer halkın talebi olursa, partinin talebi olursa görevden kaçmayız. Ama bunun ötesinde de çok fazla da beklenti de isteğim de yok."

CHP İLE İTTİFAK OLUR MU?

Geçen günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Türk, görüşmeyi şöyle anlattı:

"Biz ittifaktan çok gelecekle ilgili neler yapabilmeliyiz, demokratik değerler etrafında nasıl yeni bir geleceği oluşturabiliriz, bu ceberrut anlayıştan kurtulmak için neler yapmamız gerekiyor, bize düşen görev ve sorumluluklar nelerdir, bunu biraz bunu tartıştık. Türkiye'de Kürtleri ötekileştiren, Kürtlerden uzaklaşan siyaset asla demokrasiyi getiremez. Kendilerini gözden geçirsin... Biz de kendimizi gözden geçirmek zorundayız. Gelecekle ilgili, projelerle ilgili Türkiye'nin değişim ve dönüşümünü sağlamaya yönelik artık demokratik bir güç birliğine ihtiyaç olduğunu ifade etmeye çalıştım." (T24)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu ülkenin bu insanlara ihtiyacı var.
yerel seçim demek , o şehire hizmet götürecek , 7/24 bu aşkla yatıp kalkacak insanı seçmek demektir...oysa bizde hizmet - görev aşkı falan tamamen laga luga.. bizde çalışacak insan değil , oy toplayacak insanlar aday gösteriliyor..amaç rakip partiden fazla oy almak.. halka hizmet mi .. cem yılmazın dediği gibi " koy g*tüne rahvan gitsin " ..
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