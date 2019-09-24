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Ahmet Ümit "Hepsiburada Yazar Söyleşileri"nin konuğu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:35 | Son Güncelleme

Ahmet Ümit son romanıyla Hepsiburada'nın Youtube kanalı HepsiTV'de Yazar Söyleşileri'nin konuğu oldu - Ümit, sevenlerine Balat'ta Başkomiser Nevzat Evi açmanın da planları arasında olduğu müjdesini verdi

İSTANBUL (AA) - Polisiye romanlarıyla tanınan yazar Ahmet Ümit, son romanı "Aşkımız Eski Bir Roman" ile "Hepsiburada Yazar Söyleşileri"nde sevenleri ile buluştu.

Ahmet Ümit, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan son kitabı "Aşkımız Eski Bir Roman" ile Hepsiburada'nın Youtube kanalı HepsiTV'de Yekta Kopan'ın konuğu oldu. Söyleşi sonunda Ümit, sevenlerine Balat'ta Başkomiser Nevzat Evi açmanın da planları arasında olduğu müjdesini verdi.

- Yeni kitap müjdesi

Ünlü yazar, üstünde uzun süredir çalıştığı 3 polisiye hikayeye yer verdiği "Aşkımız Eski Bir Roman" kitabının ardından, Bergama tarihiyle ilgili bir roman üzerinde çalıştığı müjdesini de okurlarıyla paylaştı.

Ümit, Yapı Kredi Yayınları Kitabevi'nde düzenlenen imza günlerinin tüm Türkiye genelinde düzenleneceği bilgisini de paylaştı.

- Aşkımız Eski Bir Roman

Aşkımız Eski Bir Roman, Ümit'in 1998 yılında yarattığı Başkomiser Nevzat karakterine ait 3 yeni romandan oluşuyor. 21 yıl önce Yeniyüzyıl Gazetesi'nde hafta sonunda yayınlanacak bir polisiye hikaye için Ahmet Ümit'in yarattığı Başkomiser Nevzat karakteri sevilince, romanları, çizgi romanı, televizyon dizisi, radyo tiyatrosu ve sinema filmi de yapılmıştı.

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