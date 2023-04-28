Ahşaptaki sıcaklık lekelerini anında çıkartıyor! Mobilyalarınızın yeni gibi parlaması için ihtiyacınız olan tek şey...

Ahşap mobilyalardaki su halkaları, çoğunlukla ahşabın kaplamasında nem sıkıştığında ortaya çıkar. En çok yemek masalarında, sehpalarda ve insanların bardak altlığı kullanmadan sıcak veya soğuk bir içecek koydukları alanlarda görülürler. Su lekelerini çıkarmaya çalışmadan önce, su halkasının rengini kontrol edilmesi gerekir.

"Beyaz" bir su halkası, ahşabın yüzeyinde hapsolmuş nemdir, "koyu" su lekeleri ise sıvının ahşabın kendisine ulaştığı zamandır. Su ahşaba ulaştıysa, yüzeyin tamamen yeniden cilalanması gerekebilir.

MAYONEZLE TÜM İZLERDEN KURTULUN

Bir uzman ahşap yüzeylerden su halkalarını çıkarmak için yaptığı kullanışlı tüyosunu paylaştı. Temizlik uzmanı, ahşap mobilyalardan su halkalarını çıkarmak için mayonez kullanılmasını önerdi. "Ahşap mobilyalardan su halkalarını çıkarmak zor olabilir, ancak mayonez şaşırtıcı derecede etkili bir çözüm. Su halkasına az miktarda mayonez sürün ve temiz, kuru bir bezle silmeden önce birkaç saat bekletin."

Temizlik uzmanı, evin etrafını temizlemek için domates sosu ve diş macununun kullanılabileceğini de önerdi.



