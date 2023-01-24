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Ahşaptaki sıcaklık lekelerini anında geçiriyor! Mobilyalarınızı yeni gibi yapacak

24.01.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobilyalarda oluşan sıcak çay ve kahve bardak izleri kötü bir görünüme sebep oluyor. Yeni alınan mobilyalarda bile oluşabilen bu durum odanın bakımsız gözükmesine yol açıyor. Ahşap mobilyada oluşan sıcak bardak lekelerini geçirmek için aşağıdaki doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

Ahşaptaki sıcaklık lekelerini anında geçiriyor! Mobilyalarınızı yeni gibi yapacak

Ahşapta ortaya çıkan lekeler mobilyanızı temizleseniz bile geçmiyorsa ve ahşap lekelerini nasıl geçiririm diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz! Her evde bulunan doğal malzemeler mobilyalarınızın üzerindeki lekeleri geçirecek ve eşyalarınızı yeni alınmış gibi gösterecek.

ŞEKERSİZ ÇAYLA SİLME

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Evde kendiniz ahşap yüzeylerdeki lekeyi ortadan kaldırmak istediğinizde bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Yöntemlerin en başında sıcak olmayan şekersiz çayla silme işlemi yapılmalıdır. Bu işlem sırasında yumuşak dokulu bir bez kullanılması ahşabın çizilmemesi için önemlidir. Eğer leke çok derinde değilse basit birkaç hareket sonrasında ahşabın üzerindeki lekenin gittiğini göreceksiniz.

DİŞ MACUNU İLE SİLME

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Bardak izi olan bölgeye bir miktar jel olmayan diş macunu sıkın ve ardından nemli bir bez ile silin. Daha güçlü bir karışım için diş macunu ile kabartma tozundan oluşan krem kıvamındaki macunu deneyebilirsiniz.

SU, SİRKE VE YAĞ İLE SİLME

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Ahşap yüzeydeki lekeleri çıkarmak için bir diğer yöntem de su, sirke ve birkaç damla yağ karışımıdır. Bu karışımı ahşap üzerindeki lekeye sürün ve hafifçe ovalayın.

TUZLA SİLME

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Son olarak evde yapabileceğiniz yöntemlerden birisi de tuzdur. Eğer leke temizlenmesi zor ise pamuk üzerine tuz ve sıvı yağ dökerek silin. Leke kaybolana kadar ovalamanız yeterli olacaktır.

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