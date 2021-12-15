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AİHM, Rusya'nın elleri eşi tarafından baltayla kesilen kadına 370 bin euro tazminat ödemesine hükmetti

15.12.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'nın, elleri kocası tarafından kesilen bir kadına 370 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. AİHM'e göre Rusya, ev içi şiddetle mücadele edemiyor. Margarita Graçeva, 2017'de kocası tarafından kaçırıldıktan sonra baltalı bir saldırıya uğramıştı. AİHM, Rusya'nın gelecekte bu tür saldırıları engellemek için acil değişiklikler yapması gerektiğini de vurguladı.

Rusya'da kadına karşı ev içi şiddetin "sarsıcı boyutlara ulaştığını" belirten mahkeme, Rusya'nın bunu önlemeyerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin iki maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

Graçeva, saldırıya uğramadan önce yetkililere kocasına dair ihbarda bulunduğunu fakat şikayetlerinin göz ardı edildiğini söylemişti.

Ormanda gerçekleşen saldırının ardından bulunan sol eli yerine dikilirken sağ elinin yerine bir protez takılması için internetten bağış kampanyası düzenlenmişti.

Olayın ardından boşandığı eski eşi Dmitri Graçev'e ise 14 yıl hapis cezası verilmişti.

AİHM bu olayın, Rusya'da yetkililerin bu tür şikayetleri fiziksel bir şiddete dönüşmedikçe dikkate almadığını gösterdiğini de ekledi.

CEZALAR HAFİFLETİLMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2017'de ev içi şiddete verilen cezaları hafifleten bir yasayı imzalamıştı.

Şiddete uğrayan kişinin hastanelik olmaması ve failin ilk suçu olması durumunda bu şiddet olayları hakkında ceza davası açılması sonlandırılmış ve cezalar da azaltılmıştı.

Rusya daha önce tazminat davası açan kadınlara tazminat ödemeyi reddetmişti.

Kararın ardından konuşan Rusya Adalet Bakan Yardımcısı Mihail Galperin ise bireylerin işlediği suçlardan ötürü Rus devletinin cezalandırılmasının yanlış olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Rusya
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