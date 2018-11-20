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AİHM'in Demirtaş kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 16:22 | Son Güncelleme

HDP Sözcüsü Hakkı Saruhan Oluç: - "AİHM kararı son derece önemlidir. Politik nedenlerle, çoğulculuğu engelleyen bu tutukluluk halinin en kısa zamanda sona erdirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" - "Demirtaş'ın avukatları, yerel mahkemeye başvurularını hazırladılar ve çok kısa zamanda başvurularını yapacaklar"

HDP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına ilişkin, "AİHM kararı son derece önemlidir. Politik nedenlerle, çoğulculuğu engelleyen bu tutukluluk halinin en kısa zamanda sona erdirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Oluç, partisinin Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı milletvekillerinin iki yılı aşkın bir süredir "cezaevlerinde rehin olarak tutulduğunu" öne sürdü.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Demirtaş'a ilişkin kararının yaklaşık 1,5 yıldır beklendiğini ve kararın bugün açıklandığını anımsatan Oluç, Türkiye'deki hukuk sistemi ve uluslararası hukuk sistemiyle ilişki açısından kararın son derece önemli olduğunu savundu.

AHİM'in serbest seçim hakkı konusunda ihlal kararı verdiğini dile getiren Oluç, kararda, yasama görevinin yapılamadığına işaret edildiğini ve bunun önemli bir durum olduğunu söyledi. Oluç, milletvekilleri tutuklandığı zaman kendilerinin de yasama hakkının ihlal edildiğini dile getirdiklerini hatırlatarak, "AİHM'in kararı bizim bu konuda iddialarımızı teyit etmiş oldu." dedi.

Kararda ikinci önemli maddenin ise uzun tutuklulukla ilgili olduğunu dile getiren Oluç, şöyle devam etti:

"AİHM, uzun tutuklulukta hükümetin gerekçelerini yeterli bulmayarak, kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkının ihlal edilmiş olduğuna işaret etmiştir. Bu da derhal tahliye edilmesi ve tutukluluğuna son verilmesi doğrultusunda önemli bir karardır. Beşinci ve 18. maddelerle ilgili bu kararlara baktığımızda, AİHM tarihinde 18. maddeyle ilgili ilk kez bir karar çıkmıştır. Bu açıdan da büyük önem taşımaktadır ve bundan sonrası için emsal teşkil etmektedir."

AİHM'in kararının son derece önemli olduğunu vurgulayan Oluç, "Politik nedenlerle, çoğulculuğu engelleyen bu tutukluluk halinin en kısa zamanda sona erdirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

- "Avukatları yerel mahkemeye başvuru yapacak"

Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının yerel mahkemeye başvurularını hazırladıklarını ve çok kısa zamanda yapacaklarını dile getiren Oluç, yerel mahkemenin acilen bir karar vermesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalamış bir ülke olduğunu hatırlatan Oluç, bu sözleşmenin 46. maddesiyle sözleşmeyi imzalayan ve kabul eden ülkelerin, AİHM'in kesinleşmiş kararlarına uymayı taahhüt ettiğini söyledi. Oluç, "Dolayısıyla Türkiye, bu sözleşmeyi imzalamış bir ülke olarak AİHM'in kararlarına uymak durumundadır. Ayrıca, Anayasa'nın 90. maddesi uluslararası sözleşmeleri iç hukukla karşılaştırma durumunda uluslararası sözleşmelerin geçerli olduğunu söyler. Bu açıdan da baktığımızda yerel mahkemelerin, bunlara uygun davranmaları beklenmektedir. Bizim de beklentimiz bu doğrultudadır." dedi.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunu anımsatan Oluç, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler bakımından önemli bir sınavın eşiğinde olduğunu söyledi.

AİHM kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının anımsatılması üzerine Oluç, konuya ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de bir açıklamasının olduğunu söyledi. Oluç, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 46. maddesi ve Abdulhamit Gül'ün açıklaması, AİHM'in genel kararları hakkındaki uyulması gereken içtihatları gösteriyor." dedi.

Bir gazetecinin, "Karşı hamle olarak, verilen cezaların onanması algılanabilir mi?" sorusu üzerine Oluç, "Hukuk alanındaki bu işlemlerin, siyasiler tarafından bu şekilde ele alınmasını doğru bulmayız." yanıtını verdi.

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AİHM HAKKI SARUHAN OLUÇ karar Selahattin Demirtaş

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