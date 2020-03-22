Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirme rehberi

Kuruluş bakımındaki çocukları COVID-19 hakkında doğru bilgilendirmek, çocukların bu hastalığa ilişkin korku ve endişelerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve illerde hizmetlerin yürütülme esaslarına ilişkin bilgi vermek için Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Bilgilendirme Rehberi hazırladığını kaydeden Bakan Selçuk; “ Mevcut durumla ilgili çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiğinden, virüs belirtisi olması halinde yapılacak tüm maddelere ilişkin Acil Eylem Planının hazırlanmasına kadar pek çok alanda önemli konuya rehberde yer verildi.” dedi. Rehberde, “Bakım Kuruluşlarında Alınacak Önleyici Tedbirler”, “Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Hizmeti Alanında Alınacak Tedbirler”, “Sosyal Ekonomik Destek (SED) Birimlerinde Alınacak Tedbirler” gibi bölümler yer aldı. “Bakım Kuruluşlarında Alınacak Önleyici Tedbirler” bölümünde, çocuklara ilişkin önleyici tedbir olarak 28 madde sıralandı. Bu maddeler arasında; -Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezleri, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimlerine (ÇOKİM) ilk defa gelen çocukların 14 gün süreyle izolasyon kurallarına uygun şekilde konaklatılması,

-Yaş, algı düzeyi, engel durumu, gelişim özellikleri vb. durumlarına uygun olarak tüm çocuklara koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapılması, kişisel hijyen ve özel eşyalarının temizliği konusunda eğitim verilmesi, -Kuruluş ziyaretlerine izin verilmemesi ve çocukların kuruluştan ayrılmalarına müsaade edilmemesi, -Çocukların, koronavirus ile ilgili televizyon, radyo gibi yayınlara maruz kalmamalarına özen gösterilmesi, -Her bir çocuk için EBA sistemine giriş için uzaktan eğitim şifrelerinin alınması, uzaktan eğitime devam edilmesinin sağlanması, -Boş zamanlarda kuruluş ortamında daha kaliteli zaman geçirmeleri açısından, zekâ oyunları veya fiziksel egzersizler yaptırılması maddeleri yer aldı. Tüm çalışanların ve çocukların koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilmesi, kuruluşlarda çalışan personelin düzenli sağlık taramalarının ve kontrollerinin yapılması, risk görülen çalışanlarla çocukların temas etmesinin engellenmesi ve bu durumda olan kişilerin hastaneye sevk edilmesi gerektiği rehberde yer alan hususlar arasında belirtildi.