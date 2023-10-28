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    4. Aile hayatını sosyal medyadan paylaştı! İtirafı gündem yarattı... "2014'ten bu yana her yıl hamile kalıyorum"

    Aile hayatını sosyal medyadan paylaştı! İtirafı gündem yarattı... "2014'ten bu yana her yıl hamile kalıyorum"

    28.10.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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    25 yaşındaki Madison Chavez adlı Floridalı bir anne, 2014'ten bu yana her yıl hamile kaldığını söylediği kocası Josh'tan beşinci çocuğunu bekliyor. Chavez'in gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşirken 25 yaşındaki kadın, "2014'ten bu yana her yıl hamile kalıyorum. Adet görmekten daha iyi" itirafında bulundu.

    TikTok'ta 'Thechavezfamily' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Madison Chavez isimli bir kadın 2014 yılından beri her yıl hamile kaldığını söylerken şimdi 5. çocuğunu bekliyor. Ağustos ayında yaptığı paylaşımı 2.5 milyon izlenmeye ulaşan Chavez, "Her yıl hamile kalıyorum ve böylece regl dönemiyle uğraşmak zorunda kalmıyorum. Bu harika" dedi.

    GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

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    Yeni bebeğinin 2024 yılında doğmasını beklediğini ifade eden Chavez, Daily Mail'in haberine göre biri 2018 ve 2019'da olmak üzere iki kez düşük yaptı. Cahvez'in gönderilerinin altına çoğu kişi çocuklaırn hepsini idare edebilme yeteneğine hayran olduklarını dile getirirken bazıları ise regl olmayı tercih ettiklerini söyledi.

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    Bir sosyal medyada kullanıcısı gönderiye, "Regl dönemim için hiç bu kadar minnetar olmamıştum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Demek istediğim, eğer paranız yetiyorsa neden o sevimli çocuklardan daha fazlasını yapmıyorsunuz" yorumunu yaptı.

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