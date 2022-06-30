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  4. Aile hekimlerinden iş bırakma eylemi! Gökyüzüne siyah balonlar bıraktılar

Aile hekimlerinden iş bırakma eylemi! Gökyüzüne siyah balonlar bıraktılar

30.06.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile hekimleri geçen yıl yayımlanan 'Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği' şartlarının iyileştirilerek revize edilmesi talebiyle, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yurt genelinde 2 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Aile hekimlerinden iş bırakma eylemi! Gökyüzüne siyah balonlar bıraktılar

Türkiye'nin birçok ilinden Ankara'ya gelen aile hekimleri, Ödeme Sözleşme Yönetmeliği'nin revize edilmesi talebiyle 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yurt genelinde iş bıraktıklarını açıkladı.

"BİZ İNSANI YAŞATMAK İSTİYORUZ Kİ DEVLET YAŞASIN"

Ankara Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen 300 kişilik grup, geçen yıl bugün yayımlanan 'Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği' şartlarının iyileştirilerek revize edilmesi talebiyle 30 Haziran ve 1 Temmuz'da iş bıraktıklarını açıkladı. Grup adına konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyon Başkanı Kemal Noyan, aile sağlığı merkezlerinin giderlerinin arttığını belirterek, "Bizler iş bırakıyoruz. Çünkü birçok arkadaşımız yoksulluk sınırının altında hak ediş alıyor. Son 10 yılda hak edişlerimiz yüzde 50'den fazla eridi. Onlarca farklı işi aynı gün içinde yapmamız bekleniyor. Her gün bu ülkenin yetiştirdiği saygıdeğer arkadaşlarımızı yurt dışına uğurluyoruz, her gün koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe payının azaldığını görüyoruz. Biz insanı yaşatmak istiyoruz ki devlet yaşasın" dedi.

Aile hekimleri, açıklamanın ardından gökyüzüne siyah balonlar bıraktı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aile hekimi
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