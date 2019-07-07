HABER

Ailelere yaz tatilinde "dijital dünya" ile ilgili uyarılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

AÜ Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açıklamasından: - "Çocuğa gerçekte yapmak istemeyeceği bir şeyi online yapmaması gerektiği söylenmelidir. Onlara dijital dünyanın da gerçek dünyanın bir parçası olduğu anlatılmalıdır" - "Dijital dünyanın sağladığı faydalar göz ardı edilmemelidir. Çocuk eğitici, öğretici oyunlara yönlendirebilir, dijital atölyelere ve eğitim programlarına katılmasına destek olunabilir"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yaz tatili döneminde ailelere, dijital dünyaya yönelik uyarılarda bulunuldu.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, ailelerin çocuklarının kullandığı dijital medya araçları ve yeni internet akımları hakkında araştırmalar yapması gerektiği kaydedildi.

Dijital güvenliğin çocuklara erken yaşta anlatılmasının önemi vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuğa gerçekte yapmak istemeyeceği bir şeyi online yapmaması gerektiği söylenmelidir. Onlara dijital dünyanın da gerçek dünyanın bir parçası olduğu anlatılmalıdır. Dijital dünyanın sağladığı faydalar göz ardı edilmemelidir. Çocuk eğitici, öğretici oyunlara yönlendirebilir, dijital atölyelere ve eğitim programlarına katılmasına destek olunabilir. Aileler çocuklarıyla sosyal medyada arkadaş olmalıdır. Kriminal zaman dilimi olarak betimlenen saat 02.00-05.00 arasını kapsayan dilimde çocukların sosyal medya ağlarındaki faaliyetlerini, gönderilerini takip etmelisiniz. Aileler sosyal medya bağımlılığını azaltmalıdır. Çocukların yetişkinlere göre yanıltılması çok daha kolay olabileceğinden kişisel mali bilgilerin hiçbiri çocuklarla paylaşılmamalıdır. Koruyucu yazılımlardan destek alınmalıdır."

Açıklamada çocuğun tehlikeli oyunlar oynadığının fark edilmesinin ardından online iletişimin kesilerek, ekran görüntüsü alınıp, güvenlik birimlerine ulaştırılması gerektiği bildirildi.

PARTNERVictoria's Secret meleğinden çıplak poz!Victoria's Secret meleğinden çıplak poz!
Terör örgütüne darbe! Mühimmat deposu ele geçirildiTerör örgütüne darbe! Mühimmat deposu ele geçirildi
Dostluk Koşusu’na bebekleriyle katıldılarDostluk Koşusu’na bebekleriyle katıldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile Anadolu Üniversitesi Çocuk dijital Eskişehir SOBİGEM uyarı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

KKTC'den kahreden haber! Hakkarili asker kazada hayatını kaybetti

KKTC'den kahreden haber!

Afrin'de terör örgütü PKK'nın mühimmat deposu ele geçirildi

Terör örgütüne darbe! Mühimmat deposu ele geçirildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: Gabar'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Gabar'da öldürüldüler

Kartal Belediyesi'nden ağaçların kesildiği iddiasına ilişkin açıklama

Ağaçların kesilmesi iddialarına Belediye'den açıklama

Konya'da 3 Afgan'a 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

Konya'da mide bulandıran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.