Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Şanlıurfa Ceylanpınar Tekinler kırsal Mahallesi'nde kerpiç bir evde yaşam mücadelesi veren 6 çocuklu Pilis ailesinin durumu yürek burkuyor. Eşi hükümlü olduğu için iş bulamayan ve tarlalarda çapa yaparak ailenin geçimini sağlayan Emine Pilis (36), bütün zorluklara göğüs gererek çocuklarına bakıyor.

Maddi imkanları olmadığı için bir akrabalarının verdiği kerpiç evde yaşadıklarını belirten Emine Pilis, kış mevsiminde kerpiç evin bir bölümünün yıkıldığını ve tek odada yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

KIZIM ÖLÜMDEN DÖNDÜ



Yaşadıkları odanın da duvarlarının çatlak olduğunu aktaran Pilis, yılan ve akrepler yüzünden geceleri korkudan uyuyamadıklarını ifade etti. 6 yaşındaki kızı Edanur'u uyurken akrep ısırdığını anlatan Pilis, "Evimiz yıkık olduğu için yılan ve akrepler evin içine kadar geliyorlar. Bir gün uyurken 6 yaşındaki kızımı akrep ısırdı. Zar zor hastaneye yetiştirdik. Kızım ölümden döndü. Akrep ve yılanlardan dolayı geceleri uyuyamıyoruz. Her an ölüm korkusu yaşıyoruz" dedi.

BEBEĞİNİN KALBİ DELİK



4 aylık bebeğinin hasta olduğunu belirten Emine Pilis, "Bebeğim doğuştan hasta. Kalbi delik ve iki kalp damarı da ters. Ameliyat olması gerekiyor. Ancak maddi imkansızlıklar dolayısıyla ameliyatını yapamıyoruz. Bu ay da kontrole gitmemiz gerekiyordu ancak gerekli parayı bulamadığımız için bebeğimi hastaneye götüremedim" diye konuştu.