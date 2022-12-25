HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ailesi konsolosluktan gelen telefonla yıkıldı! Nişanlılıktan sonra kaçak olarak Almanya'ya gitmek istedi, donarak hayatını kaybetti: "Canımızdan can gitti"

Ailesi konsolosluktan gelen telefonla yıkıldı! Nişanlılıktan sonra kaçak olarak Almanya'ya gitmek istedi, donarak hayatını kaybetti: "Canımızdan can gitti"

25.12.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişanlılık süreci geçirdi, psikolojisi bozuldu. Türkiye'den uzaklaşıp kaçak yollarla Almanya'ya gitmeyi kafasına koydu. Organizatörlere belli bir ücret ödedikten sonra yollara düşen Hasan Hüseyin Karadağ'ın çıktığı son yolculuk oldu. Gaziantep'te erkek kuaförü olarak çalışan 28 yaşındaki Karadağ, Sırbistan'da Belgrad Ormanında donarak hayatını kaybetti. Türk konsolosluğunun acı haberi verdiği ailesi "7 bin Euro bizden para aldılar" derken iş arkadaşı birkaç aileden hala haber olmadığını söyledi.

Ailesi konsolosluktan gelen telefonla yıkıldı! Nişanlılıktan sonra kaçak olarak Almanya'ya gitmek istedi, donarak hayatını kaybetti: "Canımızdan can gitti"

Karadağ'ın ailesi Türk konsolosluğundan gelen acı haberle adeta yıkıldı. Anne Karadağ, "Çocuğumu ölüme terk ettiler" derken sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Baba Karadağ ise yaşananları "Oğlum Sırbistan’da otele geçtiğinde bizimle görüştü ve 'Baba ben iyiyim. Sabah 4’te yola çıkacağız telefonları kapatmamızı söylediler' dedi ve ondan sonra oğlumdan haber alamadık" sözleriyle anlatırken aradıklarında oğullarının yakalanıp cezaevine konduğunu, bu yüzden kendileriyle görüşemediğini söylediklerini ifade etti. Karadağ'ın kuaförde ortağı olarak çalışan Şahin Turan ise nişanlılık sürecinden sonra Karadağ'ın Almanya'ya gitmek istediğini anlattı. İşte kahreden ölüm haberinin tüm ayrıntıları...

yasa-disi-yollarla-avrupaya-giderken-donarak-oldu_5445_dhaphoto7

ALMANYA'YA GÖTÜRECEĞİZ VAADİNDE BULUNUP PARA ALDILAR

Gaziantep’te yaşayan erkek kuaförü işi yapan 28 yaşındaki Hasan Hüseyin Karadağ, organizatörlerin kendisini belirli bir ücret karşılığında Almanya’ya götüreceği vaadi üzerine 20 Kasım günü Gaziantep’ten Sırbistan’a gitti. 23 Kasım Çarşamba günü ailesi ile konuşan Karadağ’dan bir daha haber alınamadı. 25 gün boyunca ailesinin ulaşmaya çalıştığı Hasan Hüseyin Karadağ, Sırbistan Belgrad ormanında donarak ölmüş halde bulundu.

yasa-disi-yollarla-avrupaya-giderken-donarak-oldu_5445_dhaphoto1

AİLESİ İSYAN ETTİ

Sırbistan’dan Gaziantep’e getirilen Karadağ’ın ailesi, çocuklarını yasa dışı yollarla götürmek isteyen organizatörlerin ormanda yalnız bıraktığını iddia ederek, sorumluların bir an önce yakalanarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

yasa-disi-yollarla-avrupaya-giderken-donarak-oldu_5445_dhaphoto2

TÜRK KONSOLOSLUĞU DEVREYE GİRDİ

Kimlik tespitinin ardından Hasan Hüseyin Karadağ’ın ailesini Sırbistan’daki Türk konsolosluğu aradı. Çocuklarının acı haberi ile yasa boğulan Karadağ ailesi, cuma akşam saatlerinde Gaziantep Havalimanından cenazelerini teslim aldı. Karadağ’ın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi.

yasa-disi-yollarla-avrupaya-giderken-donarak-oldu_5445_dhaphoto3

"OĞLUMU ÖLÜME TERK ETTİLER"

Oğlunun acı haberiyle yasa boğulan anne Ayşe Karadağ, “Oğlumu ölüme terk ettiler, ben bunlardan şikayetçiyim hepsi cezasını bulsun. Beni bir ay boyunca oyaladılar kampta olduğunu ve hiçbir şey olmadığını söylediler” dedi.

yasa-disi-yollarla-avrupaya-giderken-donarak-oldu_5445_dhaphoto4

"'YAKALANMIŞLAR, ŞU AN CEZAEVİNDELER' DEDİLER"

“Bizim canımız yandı, başka anne babaların canları yanmasın” diyen baba Fadıl Karadağ şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum Bosna Hersek’e gitti, yurtdışına gidecekti. 7 bin Euro bizden para aldılar ve şebeke oğlumun biletini falan kesmişler. Oğlum Sırbistan’da otele geçtiğinde bizimle görüştü ve 'Baba ben iyiyim. Sabah 4’te yola çıkacağız telefonları kapatmamızı söylediler' dedi ve ondan sonra oğlumdan haber alamadık. Onları aradık, onlar da bize 'Yakalanmışlar, şu an kapalı cezaevindeler. Pasaportları olmadığı için telefonlarını ellerinden almışlar, o yüzden sizinle görüşemiyorlar' dedi.

yasa-disi-yollarla-avrupaya-giderken-donarak-oldu_5445_dhaphoto5

"15 GÜN DERLERDİ, 1 AY DEMEYE BAŞLADILAR"

"10-15 gün içerisinde bırakacaklarını söylediler. Bizi hep oyaladılar her zaman 15 gün derlerdi, daha sonra 1 ay söylemeye başladılar. Daha sonra Belgrad Konsolosluğu aradılar, Hasan Hüseyin Karadağ soğuktan donarak ölü olarak bulunmuş, üzerinde kimliği çıkmış.

yasa-disi-yollarla-avrupaya-giderken-donarak-oldu_5445_dhaphoto8

"CANIMIZDAN CAN GİTTİ"

"Canımızdan can gitti sonuna kadar şikayetçiyiz. Bizim canımız yandı başka anne ve babaların canları yanmasın devletimiz büyüktür inşallah onlara gerekli cezalarını verirler. Başka yürekler yanmasın bizim umudumu sadece budur. Benim çocuğum 28 yaşında. Bakmaya kıyamazsınız, insan evladını ölüme gönderir mi işte kısmet. Oğlum Almanya’ya sürekli gitmek istiyordu. Ne kadar engel olmaya çalıştıysak boş, gitmek istedi ve gitti."

yasa-disi-yollarla-avrupaya-giderken-donarak-oldu_5445_dhaphoto6

"BİRKAÇ AİLEDEN HALA HABER YOK"

Aynı erkek kuaförde ortağı olarak çalışan Şahin Turan, şöyle konuştu:

“Akrabaları tarafından yurtdışına götürelim vaatlerinde bulundular. Hasan Hüseyin bir nişanlılık süreci atlatmıştı, o süreçten sonra psikolojisi bozulmuştu. Buralardan uzaklaşmak istediğini söylüyordu. O şebekelerle tanıştıktan sonra -bir kısmı Elazığ’da, diğer kısmı da Gaziantep’tedir- buradan benim ortağımı alıp götürdüler, 4 gün sonrasında ben ortağıma hiçbir şekilde ulaşamadım. Bir ay sonrasında Sırbistan Konsolosluğundan bizi aradılar, 'Hasan Hüseyin Karadağ burada donarak vefat etmiş' diye bilgi verildi. Ama biz bunun nerede, ne zaman, nasıl ve ne şekilde olduğunu bilmiyoruz. Bununla beraber giden birkaç aile daha var, onlardan da halen haber yok. Bizim devletimizden isteğimiz bu işin içerisinde kimin parmağı varsa bulunsun, cezalandırılsın ve en ağır şekilde yargılansınlar. Kendisinin ormanda donarak öldüğüne dair bir bilgi var, ama biz bilmiyoruz nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde, hiçbir şey bilmiyoruz. Bu olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz."

Öte yandan, Hasan Hüseyin Karadağ’ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolun karşısına geçmek isterken canından olduYolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili açıklama! 'Pazartesi yeni müjdeyi vereceğiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili açıklama! 'Pazartesi yeni müjdeyi vereceğiz"
Meteoroloji uyardı, harita yayınlandı! Ankara için kar uyarısı, İstanbul'da da hazırlıklar başladıMeteoroloji uyardı, harita yayınlandı! Ankara için kar uyarısı, İstanbul'da da hazırlıklar başladı
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Belgrad ormanı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama

Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

İkizler paraları böyle yemiş

İkizler paraları böyle yemiş

Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...

Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.