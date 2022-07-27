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  4. Ailesinden gizli banyoda doğum yaptı! Akılalmaz olayın ardından çıkanlar duyanları hayrete düşürdü

Ailesinden gizli banyoda doğum yaptı! Akılalmaz olayın ardından çıkanlar duyanları hayrete düşürdü

27.07.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan olayın her satırı kan dondurdu. V.S.K isimli kadının evinde doğum yapıp bebeğini gömdüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi. Her şeyi itiraf eden kadın ailesinden gizli banyoda doğum yapıp bebeği çöp konteynırına attığını söyledi. Görüntülerle doğrulanan olayın ardından bebek atılan konteynırda bulunamadı. Çöplerin toplandığı atık merkezinde bebeği arama çalışmaları devam ediyor. V.S.K. bebeğin rıza dışı bir ilişkiden olduğunu söylemesi ekipleri bir kez daha harekete geçirdi.

Ailesinden gizli banyoda doğum yaptı! Akılalmaz olayın ardından çıkanlar duyanları hayrete düşürdü

Bahçelievler’de bir kadının evinde ölü doğurduğu bebeği çöp konteynırına attığı iddia edildi. İddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kadını ve kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen adamı gözaltına alındı.

AİLESİNDEN GİZLİ BANYODA DOĞUM YAPTI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 22 Temmuz’da saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi’ndeki bir adreste bir kadının evinde doğum yaptığı ve ölü doğan bebeğini gömdüğünü iddiası üzerine harekete geçti. Olayın geçtiği iddia edilen eve gelen polis ekipleri, V.S.K. isimli kadının bilgisine başvurdu. Kadın, 1 gün önce ailesinden gizli bir şekilde banyoda doğum yaptığını ve ölü doğan bebeğini gece 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde çöp konteynırına bıraktığını itiraf etti. V.S.K isimli kadın, 2021 yılı Kasım ayında tanıştığı O.U. isimli şahsın Bayrampaşa’daki evinde rızası dışında birlikte olduktan sonra hamile kaldığını, konuyu doğum olayının gerçekleştiği güne kadar ailesinden gizlediğini öne sürdü.

BEBEK CESEDİNE ULAŞILAMADI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kadının söylediği saatte elindeki bir poşeti çöp konteynırına bıraktığını tespit etti. Araştırmasını sürdüren polis ekipleri, ölü doğduğu iddia edilen bebeği bırakıldığı yerden aldığı değerlendirilen çöp kamyonunun boşaltım yaptığı atık merkezini de belirledi. Atık merkezinde yapılan aramalarda herhangi bir bebek cesedine ulaşılmadı. Çalışmaların devamında V.S.K. isimli şahsın "cinsel saldırı" iddiası üzerine O.U. isimli şüpheli şahıs, Bayrampaşa’da yakalanarak gözaltına alındı. O.U. isimli şahıs hakkında “cinsel saldırı” suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, “kasten öldürme” suçundan adli makamlara sevk edilen V.S.K. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan atık merkezinde bebeğin bulunmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edildiği belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler doğum
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